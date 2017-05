Krisen-Aarau ringt hilflosen FCZ nieder

Just beim krisengeschüttelten Aarau kassiert der FC Zürich die zweite Niederlage in der Challenge League. Der Leader unterliegt im Brügglifeld 1:3.



Am 6. Februar war der FCZ in Genf zum davor einzigen Mal seit dem Abstieg aus der Super League als Verlierer vom Platz gegangen. In Aarau zeichnete sich der zweite Fehltritt des Teams von Uli Forte seit zehn Spielen (sieben Siege, drei Unentschieden) früh ab.



Schwache Defensive



Ungeordnetes Defensivverhalten führte bis zur 18. Minute zu zwei Gegentoren, beide Male hiess der Nutzniesser Geoffrey Tréand. Nach etwas mehr als 100 Sekunden traf der Franzose volley zum 1:0, den Schuss lenkte Gilles Yapi noch leicht ab. Vor dem 2:0 lupfte Ivan Audino den Ball von der Seite über die FCZ-Abwehr, Tréand kam per Kopfball und völlig unbedrängt zu seinem neunten Saisontor.



FCZ scheitert an eigener Ineffizienz



Die schlechtere Mannschaft war Zürich nicht, vor allem nicht nach der Pause. Mehr als das 1:2 durch Captain Alain Nef (68.) brachte der immer offensiver werdende Leader aber nicht zustande. Die logische Folge nach dem zwölften FCZ-Corner war ein 2-gegen-1-Konter, den der eingewechselte Damir Mehidic zum entscheidenden 3:1 abschloss.



Aarau beendete mit dem überraschenden Erfolg im Wiederholungsspiel vom 13. März (Abbruch nach 39 Sekunden wegen eines Stromausfalls) eine sechs Partien währende Niederlagenserie. Derweil schaffte es Zürich nicht, den letzten Verfolger Xamax entscheidend zu distanzieren. Sechs Runden vor Schluss beträgt die Reserve aber noch immer neun Punkte.



Aarau - Zürich 3:1 (2:0).

4850 Zuschauer. - SR Klossner.

Tore: 2. Tréand 1:0. 18. Tréand 2:0. 68. Nef 2:1. 82. Mehidic 3:1.



Rangliste: 1. Zürich 30/72 (75:26). 2. Neuchâtel Xamax FCS 30/63 (54:29). 3. Servette 30/51 (48:39). 4. Schaffhausen 30/39 (48:51). 5. Aarau 30/39 (49:55). 6. Winterthur 30/35 (38:49). 7. Wohlen 30/30 (36:51). 8. Le Mont 30/30 (24:42). 9. Chiasso 30/29 (34:48). 10. Wil 30/28 (30:46). (fsc/SDA)