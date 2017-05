Kühle Eleganz trifft wilde Leidenschaft

Trainer von Real Madrid zu sein, ist vielleicht der grossartigste Job in diesem Metier – und vermutlich der komplizierteste. Das erlebt sogar eine unumstrittene Klubikone wie Zinédine Zidane, der letztes Jahr unter anderem die Champions League und die Klub-WM gewann, beim argwöhnischen Publikum aber bereits wegen diskutabler Auswechslungen scharf in der Kritik steht.

Kürzlich, als Real in einem der spektakulärsten Spiele der Fussballgeschichte nach einem Last-Minute-Tor von Lionel Messi gegen Barcelona 2:3 verlor, hiess es, der Coach habe die Partie «vercoacht». Wie immer blieb Zidane ruhig, für seine Verhältnisse aber war der Ausflug in den Zynismus beinahe eine Unbeherrschtheit: «Jetzt ist alles schlecht bei uns. Und morgen sind wir dann wieder die Grössten!»

Als Trainer einer Weltauswahl, die Real Madrid letztlich ist, mit ganz vielen hochbegabten und hochsensiblen Fussballern, geht es ja vor allem um eine an­gemessene Moderation der Einsatzzeiten. Zidane strahlt eine natürliche Autorität aus, als ehemaliger Weltfussballer ist er anerkannt, seine stoische Art mag zuweilen irritieren, schützt den Franzosen aber vor anstrengenden Reibungsverlusten mit Spielern, Medien, Umfeld. «Er hat den Laden im Griff», sagte Abwehrchef Sergio Ramos im April.

Pfiffe gegen die Weltgrössen

Vor wenigen Wochen sagte Zidane, es sei trotz Vertrags bis 2018 nicht sicher, ob er nächste Saison bei Real sei, die Arbeit sei teilweise mühsam. Kürzlich relativierte er diese Aussage, als er meinte: «Ich bin glücklich hier. Aber wir haben noch nichts gewonnen.»

Zinédine Zidane ist seit 2001 als Spieler, Botschafter, Nachwuchstrainer, Assistent und Chefcoach bei Real, er weiss genau, um was es beim ruhmreichsten Verein der Welt immer und einzig geht: um Titel. Sie sind die harte Währung in einem Betrieb, der jährlich 600 Millionen Franken umsetzt. Immer höher und schneller, immer besser und weiter. In diesem leistungsbesessenen Umfeld hat Zidane, ein stiller, bescheidener Mensch, besondere Demut entwickelt. Selbst der aktuelle Weltfussballer Cristiano Ronaldo, zuletzt in grandioser Verfassung, wurde im Winter ab und zu ausgepfiffen. «Damit muss er umgehen können. Auch ich wurde als Spieler im Bernabéu früher ausgepfiffen, das gehört dazu», sagt Zidane trocken.

Vielleicht ein historisches Jahr

Noch weiss man nicht, ob Zidane ein grosser Trainer ist. Er entwickelt keine taktischen Meisterwerke, aber hat dem offensiv ausgerichteten Team mit dem rustikalen Balljäger Casemiro ein Sicherheitsnetz eingebaut, damit die Strategen Toni Kroos und Luka Modric den Aufbau organisieren können. Für viele Fans setzt Zidane zu stark auf die Weltstars Gareth Bale und Karim Benzema, während die beliebten, talentierten Spanier Alvaro Morata, Isco, Lucas Vasquez und Marco Asensio nicht zum Stammpersonal gehören. «Wir haben jede Position doppelt stark besetzt», sagt Zidane, «da ist es nicht einfach, Entscheidungen zu fällen.»

Die Resultate stimmen. Real ist sogar auf dem Weg zu einer historischen Saison. Der Rekordmeister (32 Titel) und mit weitem ­Abstand Champions-League-Rekordsieger (11 Titel) könnte erstmals seit 1958 (!) gleichzeitig in Liga und Königsklasse reüssieren. In der Primera División liegt Barcelona zwei Spieltage vor Saisonende mit 84 Punkten gleichauf, aber Real hat ein Nachtragsspiel in der Hinterhand. Und in der Champions League steht Zidanes Belegschaft mit eineinhalb Beinen im Final. Am Mittwoch tritt Real – mal wieder im Mai – zu einem epochalen Europacupduell gegen Stadtrivale Atlético an. Die Ausgangslage ist nach dem 3:0-Heimsieg im Hinspiel und drei Ronaldo-Toren vorzüglich.

Atléticos bittere Niederlagen

Das brisante Derby ist auch das faszinierende Duell zweier Trainer, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Hier der besonnene, zurückhaltende Zidane, als Fussballer elegant, magistral, genial, da der wilde, emotionale Diego ­Simeone, als Spieler ein Kämpfer, der Rote Karten sammelte und oft die Grenzen der Fairness im wahrsten Sinn des Wortes übertrat. Simeone tobt an der Seiten­linie und treibt an, er grätscht mit weit aufgerissenen Augen gewissermassen mit, im eng geschnittenen Anzug mit der schmalen Krawatte könnte man ihn sich als Darsteller eines südamerikanischen Drogenbarons vorstellen.

Simeone presst alles aus seinen Fussballern heraus, und obwohl er regelmässig die besten Kräfte verkaufen muss, arbeitet er mit bemerkenswertem Erfolg. 2014 und 2016 fehlten in den Cham­pions-League-Finals gegen Real Madrid nur wenige Sekunden bis zum grossen Triumph, die bitteren Niederlagen in Verlängerung und Penaltyschiessen schmerzten maximal. «Wir werden uns revanchieren», sagte Simeone.

Am Mittwochabend dürfte das schwierig werden. Simeones Vertrag läuft bis 2018, im Sommer zieht Atlético in ein riesiges, modernes Stadion, die heutige Begegnung ist die letzte bedeutsame Veranstaltung im stimmungsvollen Vicente Calderon. Und möglicherweise zieht auch Simeone weiter. Viel mehr kann der Argentinier, seit 2011 im Amt, mit Atlético kaum erreichen, an Interessenten mangelt es nicht, Simeone könnte den neuen Arbeitgeber beinahe auswählen. Insbesondere Inter Mailand, wo der 47-Jährige als Spieler einige Erfolge feierte, buhlt seit langer Zeit um seine Dienste. «Ich werde einmal bei Inter arbeiten», sagt Simeone.

Ungewisse Zukunft

Vielleicht ist einmal ab Sommer. Bei Inter will der chinesische Megakonzern Suning Hunderte von Millionen investieren, Simeone sollen Vollmachten auf dem Transfermarkt versprochen worden sein, selbst Atléticos überragender Angreifer Antoine Griezmann, Marktwert weit über 100 Millionen, gilt als finanzierbar. Auf der anderen Seite könnte ein Ausscheiden am Mittwoch Simeones legendären Ehrgeiz anstacheln.

Seine Reise als Trainer ist noch lange nicht zu Ende. Bei Zinédine Zidane sieht das anders aus. Was soll nach Real Madrid noch kommen? Zumal vielleicht nach der ersten Titelverteidigung in der 25-jährigen Champions-League-Geschichte. Man kann sich Zidane kaum bei einem anderen Klub vorstellen. Vermutlich würde den 44-Jährigen einzig das unfassbar talentierte französische Nationalteam reizen.

Und damit die Aussicht, auch noch als Weltmeistertrainer zu firmieren.

