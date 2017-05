Langenthal auf Aufstiegskurs

Der FC Langenthal übernahm in der Partie in der 2. Liga interregional gegen den ersatzgeschwächten FC Grünstern sofort das Kommando und zog sein bekanntes, druckvolles Spiel auf. Was schon im Vorfeld der Begegnung erwartet werden konnte, traf in der Startphase genau ein: Das Spiel lief nur in eine Richtung, Langenthal bestimmte Tempo und Rhythmus nach Belieben.

Genau nach einer Vier­telstunde vergab Langenthals Sandro Andrini eine erste hochkarätige Torchance. Zu diesem Zeitpunkt waren die Gäste praktisch permanent im Ballbesitz gewesen. Immer wieder erzeugten die Langenthaler grossen Druck auf den ballführenden gegnerischen Spieler und zwangen die Einheimischen so zu Fehlern.

Dominante Gäste

Dies zahlte sich genau nach einer halben Stunde zum ersten Mal aus. Yves Mezger bediente den in Stellung laufenden Andrini, welcher das 1:0 schoss. Die Dominanz der Gäste nahm nach dem Führungstreffer stetig zu, Gregory Gemperle vergab den möglichen zweiten Treffer.

Erst in der 38. Minute musste FCL-Goalie Petar Marinkovic, welcher den Vorzug vor Mike Richard erhielt, bei einem Schuss von Robin Allenbach eingreifen. Quasi im Gegenangriff scheiterte Mezger, der unermüdliche Antreiber im Langenthaler Mittelfeld, an Grünstern-Goalie Ramon Kunz.

Und kurz vor der Pause verwehrte der Schiedsrichter nach einem klaren Foulspiel an Andrini den Langenthalern einen Strafstoss. Zu Beginn von Durchgang zwei erhöhten die Oberaargauer sogar noch einmal die Schlagzahl, was sich schnell auszahlte.

Gemperles Hattrick

In der 56. Minute buchte Gregory Gemperle das 2:0 für die spielfreudigen Langenthaler. Der gleiche Spieler war dann nur sieben Minuten später erneut zur Stelle und erhöhte das Skore sogar auf 3:0. Damit war die kleine Gegenwehr der Seeländer definitiv gebrochen.

Fast nie gelang es der Abwehr der Seeländer, den quirligen Langenthaler Stürmer Gemperle auszuschalten, welcher sich auch nach seinem zweiten Treffer weiterhin in Torlaune präsentierte. So auch zehn Minuten vor dem Ende der Partie, als Gem­perle seine sehr gute Leistung mit einem lupenreinen Hattrick zum 4:0 krönte.

«Starkes Kollektiv»

«Wir wussten, dass es für uns ein schwieriges Spiel werden würde. Wir mussten mit der Brechstange die Führung erzwingen, weil wir nicht gleich die erste Möglichkeit im Spiel nutzen konnten. Nach der Führung aber waren wir unserem Gegner deutlich überlegen und konnten so einen klaren Sieg unter Dach und Fach bringen», sagte Langenthals Coach Fabrizio Romano.

Der erfolgreiche Trainer, der mit seinem Team bereits den achten Sieg im achten Spiel in diesem Jahr feiern konnte, freute sich besonders an der Teamleistung: «Es war einmal mehr ein Sieg des Kollektivs.»

Die nächste Gelegenheit, den derzeit fast unantastbaren FCL zu fordern, bietet sich Timau Basel am nächsten Sonntag in Langenthal. Bei der Formstärke der Oberaargauer wäre alles andere als ein Sieg des FCL eine Über­raschung. (Berner Zeitung)