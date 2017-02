Lehrfilm mit schlechtem Ende

Basel dominiert die Liga. Mit ein Grund dafür ist die fast makel­lose Bilanz des Branchenführers gegen Equipen, die im Abstiegskampf stecken. Und das sind im Moment mehr als die Hälfte der Teams in der Super League.

Wie man als Aussenseiter auch gegen den Serienmeister Punkte ergattern könnte, demonstrierte der FC Thun am Samstag in seinem 99. Heimspiel in der Stockhorn-Arena eindrücklich. Zumindest in der ersten Halbzeit. Dabei boten die Oberländer sogar Stoff für einen Lehrfilm, wie man den Spielaufbau des FCB im Keim ­erstickt. Trainer Jeff Saibene wirkte als Autor des Drehbuchs, indem er seinen Akteuren die perfekte Marschroute mitgab.

Captain Dennis Hediger, der seinen Vertrag bis 2019 verlängerte, im Zentrum des Spielfelds und Sturmtank Simone Rapp als Speerspitze ganz vorne übernahmen auf dem Kunstrasen die ­Rollen der Regisseure, sie gaben ihren Mitspielern die Kommandos vor, wie die Taktik umgesetzt und das ausgezeichnet funktionierende Pressing ausgelöst wird. Alle anderen Thuner Akteure setzten als Komparsen die Vorgaben hervorragend um, sie ärgerten die Basler mit ihrer Bereitschaft so richtig.

Emsig und kompakt

Tormöglichkeiten erspielte sich der FCB im ersten Umgang keine, brachte nicht mal einen Abschluss zustande. Und das lag an der Taktik der Thuner. Die vier Verteidiger rückten bis etwa 10 Meter hinter die Mittellinie auf, verdichteten extrem die Räume.

Etwa innerhalb von 40 Metern verschob sich die kompakte Mannschaft immer wieder wie eine Ziehharmonika. Emsig, lauffreudig und zweikampfstark waren die Oberländer, und wenn sich die Chance bot, stürzten sich meistens gleich zwei Spieler auf den ballführenden Basler. Etliche Male eroberte der FCT so das Spielgerät, fast ebenso oft zwang er die Gäste zu Fehlpässen, weil der Druck des Pressings so gross war.

«Wir haben uns unglaublich schwergetan, das war das Verdienst der Thuner», sagte Basel-Coach Urs Fischer. Und weil die Thuner auch schnell umschalteten, gelangten sie zu Chancen. Rapp schoss über das Tor (8.), Hediger prüfte Basel-Goalie Tomas Vaclik (22.), Christian Fassnachts Kopfball touchierte die Latte. «Wir müssen einfach die Tore schiessen», sagte Coach Saibene nach der Partie, «die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war okay.»

Mehr als solid war das Gebotene, und manch ein Beobachter fragte sich, ob der FCT die hohe Kadenz und die Kompaktheit auch im zweiten Abschnitt zeigen können würde. Es gelang nur bedingt. Schon in der 50. Minute musste Goalie Guillaume Faivre gegen FCB-Captain Matías Delgado erstmals intervenieren. Das Spiel war nun offener, der zweite Teil des Lehrfilms enthielt aus Thuner Sicht einige Pannen.

Erst wurde Fassnachts vermeintlicher Führungstreffer (56.) nach einem Foul von Teamkollege Rapp – er traf mit dem ­Ellbogen Gegenspieler Manuel Akanji am Kopf – aberkannt. Danach verpasste der eingewechselte Basler Seydou Doumbia nach einem Konter gegen unsortierte Thuner die Gästeführung nur um Zentimeter. In der 77. Minute fehlte Stürmer Rapp nach einem Energieanfall über das halbe Feld die Kraft für einen erfolgreichen Abschluss.

Schindelholz mit Eigentor

Und so schlugen die Basler halt doch wieder zu. So wie sich das für ein Spitzenteam gehört. Thun-Verteidiger Nicolas Schindelholz verlängerte einen Flankenball mit dem Kopf auf Mohamed Elyounoussi und lenkte dessen Schuss danach unglücklich ins eigene Tor ab (79.). Fassnacht vergab kurz darauf nach einem Abpraller aus kurzer Distanz fahrlässig den Ausgleich (82.) und brachte die Thuner so um einen möglichen Punktgewinn.

Doumbias Tor zum 2:0 für Basel nach einem Konter kurz vor Schluss war Zugabe. Und so sprach Coach Saibene davon, «dass nebst Pech auch Unvermögen im Spiel war. Wir scheitern zu oft an mangelnder Effizienz, das muss besser werden.» Es war ein bitteres und schlechtes Ende eines Thuner Auftritts, der lange filmreif war, dem jedoch das klassische Happy End fehlte. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)