Lob statt Abgesang

Es ist erstaunlich, was ein einziges Tor bewirken kann: Fast während 90 Minuten musste Leicester am Mittwoch im Achtelfinal-hinspiel der Champions League beim FC Sevilla untendurch. Die Andalusier verzeichneten krasse 73 zu 27 Prozent Ballbesitz, 23 zu 7 Schüsse, aber – wegen eines Gegentreffers in der Schlussphase – nur 2 zu 1 Treffer.

Ein ausgezeichnetes Resultat für die Engländer, die vor Anpfiff von den Buchmachern als 1:10-Aussenseiter gehandelt worden waren. Ein Reporter fragte spät am Abend den italienischen Leicester-Trainer Claudio Ranieri, ob dessen Team dank dem so wichtigen Auswärtstor nun für das Rückspiel im eigenen Stadion zu favorisieren sei.

Natürlich, es braucht eine Portion Verwegenheit, nach dem einseitigen Spielverlauf diese Frage zu stellen. Die Episode offenbart aber auch, wie der Nationalstürmer Jamie Vardy, der zuvor fast 800 Minuten ohne Tor geblieben war, mit seinem Treffer sich und seinen Teamkollegen die nächsten Strophen des Abgesangs erspart hat.

Ranieri lobte seine Akteure für das grosse Herz, das sie gezeigt hätten. «Wir litten, gaben aber nie auf. Deshalb bin ich zufrieden», sagte der 65-Jährige.

Pizza schmeckt nicht mehr

Wäre der Sensationsmeister der vergangenen Saison erneut torlos unterlegen – wie in der Premier League zuvor fünfmal in Folge –, hätte sich Ranieri weit ungemütlichere Fragen anhören müssen. Etwa, ob er noch der richtige Trainer sei. Oder, ob er seine ­genügsam gewordenen Spieler nicht mehr erreiche. Ob eine Runde Pizza, jetzt, da jeder Spieler vom Präsidenten einen Sportwagen geschenkt bekommen habe, als Motivation nicht mehr genüge.

Oder, ob er überhaupt noch eine Mannschaft trainiere und nicht eine Ansammlung durchschnittlicher Fussballer, denen der Erfolg in den Kopf gestiegen sei. So aber wird die 1:2-Niederlage beim letztjährigen Sieger der Europa League als Lebenszeichen gewertet, als Befreiungsschlag gar, als der mögliche Wendepunkt.

Offensichtliche Mängel

Sehr wahrscheinlich ist das allerdings nicht. In Sevilla vermittelten die «Füchse» nicht den Eindruck, ein funktionstüchtiges Team zu stellen. Die Offensivbemühungen beschränkten sich meist auf lange Bälle. Und Mal für Mal konnten die Spanier ungehindert einen Angriff lancieren, weil die Leicester-Angreifer zwar zum Pressing ansetzten, aber unkoordiniert, ohne dass der Rest der Mannschaft nachrückte.

Das ist zwar keine neue Erkenntnis, aber nach wie vor verwunderlich, standen doch gerade einmal zwei Zugänge in der Startaufstellung. Die restlichen neun Akteure bildeten beim letztjährigen Meistercoup den Stamm einer äusserst soliden Equipe, die in 38 Partien der Premier League gerade einmal 36 Treffer zugelassen hatte.

Jetzt sind es nach 25 Spielen bereits 43, Rang 17 das Resultat, einen Punkt vor dem Relegationsplatz. «Was die Qualität anbelangt, war der Unterschied zwischen Sevilla und Leicester riesig», sagte der frühere englische Nationalspieler und heutige TV-Experte Phil Neville und hob so als einer der wenigen den Mahnfinger. Die Spanier verschossen einen Elfmeter, trafen zudem zweimal das Aluminium. Ein 5:0 hätte das Spielgeschehen besser wiedergegeben.

Stattdessen sind die Chancen Leicesters auf ein Weiterkommen zumindest auf dem Papier intakt. Dem Tor Jamie Vardys sei Dank.

