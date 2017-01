Messi rettet Barca in letzter Minute

Ein Teufel in der Wiese: In Salsas, Portugal, ist es eine lokale Tradition, dass sich die jungen Männer verkleiden und ihr Unwesen in den Dörfern treiben. (7. Januar 2017) In this photo taken on Saturday, Jan. 7, 2017, a 'Careto de Lazarim' sits during a winter masquerade gathering in Salsas, Portugal. Many of these masquerades are of ancient origin and can often be traced to pre-Christian Celtic and often pre-Roman traditions around the renewal of fertility and life and an end of winter. (AP Photo/Daniel Ochoa de Olza)

