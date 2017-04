Mit Glücksmomenten zur Normalität

Am Mittwochabend sitzt Marco Bürki vor dem Fernseher und sieht, wie sein Bruder Roman mit Dortmund gegen Bayern München den Einzug ins Finale des DFB-Pokals schafft (3:2). Der Schweizer Nationaltorhüter verschuldet zwar einmal beinahe ein Gegentor, meist ist er aber seinem Team ein sicherer Rückhalt und pariert teils spektakulär. «Solche Glücksmomente sind wichtig für ihn», sagt Bruder Marco. Auf Bildern war zu sehen, wie ausge­lassen die BVB-Spieler den Sieg feierten. Solche Erfolge gehören auch im fussballverrückten Dortmund nicht zur Normalität.

Seit zweieinhalb Wochen ist diese Normalität indes sowieso nicht mehr dieselbe. Nach dem Sprengstoffanschlag auf den Dortmunder Teambus im Vorfeld des Champions-League-Viertelfinal-Hinspiels gegen die AS Monaco rückte der Fussball nicht nur in Dortmund in den Hintergrund, sondern auch in der Familie Bürki. Die Situation sei nicht einfach gewesen, erzählt Marco Bürki, für alle nicht, aber insbesondere für seinen Bruder. In der Familie wurde viel über den Vorfall gesprochen, diskutiert, spekuliert.

Im ersten Moment seien sie davon ausgegangen, dass die Beschädigungen am Bus, die geborstenen Scheiben und die Armverletzung von Innenverteidiger Marc Bartra aufgrund eines Defekts am Bus entstanden seien, sagt Bürki. An einen böswilligen, von Geldgier getriebenen Anschlag eines Börsenspekulanten dachte niemand. «Je mehr ans Licht kam, desto mehr wurde uns bewusst, was noch alles hätte passieren können.» Marco Bürki schüttelt den Kopf. «Wie jemand auf so eine Idee kommt, ist wirklich . . .». Er hält inne, sucht nach einem Wort, «unverständlich.» Die Eltern reisten zu Roman, um ihn in dieser schwierigen Phase zu unterstützen, mittlerweile sind sie allerdings seit einiger Zeit zu Hause.

Mulmiges Gefühl

Die beiden Brüder stehen täglich in Kontakt, und Marco weiss, wie stark Roman in den Tagen nach den Anschlag psychisch zu kämpfen hatte und unter Schlafstörungen litt. Mittlerweile gehe es ihm aber besser. Sein Bruder werde in Dortmund hervorragend betreut. Und sowieso: «Roman ist eher der Typ, der etwas allein verarbeitet. Es braucht einfach Zeit.» Nach so einem Vorfall steige man sicher immer mit einem mulmigen Gefühl in einen Bus, vermutet Bürki. «Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es für mich wäre, in einer solchen Situation zu sein.»

Und er will es auch nicht. Mit seinem Bruder redet er nicht mehr darüber, was war und was hätte sein können. «Roman wird schon genug auf diesen Vorfall angesprochen.» Vielmehr sind sie gewillt, wieder ganz normal dem ­Alltag nachzugehen wie vorher. Mit vielen Glücksmomenten auf und neben dem Fussballfeld. «Hoffen wir, dass so etwas nie wieder passiert.» (Berner Zeitung)