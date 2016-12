Neue Herausforderungen: Berater und soziale Medien

Der Mann ist verantwortlich für den grössten internationalen Erfolg im Schweizer Fussball. 2009 gewann die helvetische U-17-Auswahl in Nigeria den WM-Titel, sie bezwang Mexiko, Brasilien, Japan, Deutschland, Italien, Kolumbien und schliesslich Nigeria, Leistungsträger waren heutige Stars wie Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez, Haris Seferovic. Und der Baumeister des Erfolges hiess Dany Ryser, der 18 Jahre als Lehrer in Solothurn gearbeitet, sich aber früh als Trainer einen tollen Ruf geschaffen hatte – und als Weltmeistercoach vor sieben Jahren sein Meisterwerk ablieferte.

Es ist ruhig geworden um den «Schweizer Trainer des Jahres 2010», der seit über 30 Jahren als Fussballlehrer tätig ist – und sich im April 2015, nach knapp zwei Jahrzehnten beim SFV, frühpensionieren liess. «Es wird mir bestimmt nicht langweilig», sagt Dany Ryser, «der Fussball nimmt immer noch einen grossen Stellenwert in meinem Leben ein.»

Der veränderte Führungsstil

So traf man den bald 60-Jährigen vor einigen Wochen auf dem Flug von Athen nach Zürich zusammen mit der schwedischen Trainerlegende Lars Lagerbäck. Beide hatten an einem Uefa-Trainermeeting teilgenommen inklusive Besuch des Europa-League-Spiels Olympiakos - YB (1:1). Ryser ist in verschiedenen technischen Kommissionen der Uefa und der Fifa aktiv, er ist ein exzellenter Kenner der Szene, vor allem der Trainerausbildung und der Nachwuchsförderung. Und als er gefragt wird, was sich in Bezug auf die Arbeit mit den Jungen in den letzten Jahrzehnten geändert ­habe, antwortet er: «In erster Linie der Führungsstil der Trainer. Früher waren sie mehr Chefs, die Befehle gaben.» Das funktioniere heute nicht mehr so. «Man muss die Jugendlichen mitnehmen, sie begeistern und überzeugen von einer Idee oder einer Trainingsform. Und man muss sie gewisse Dinge selber erarbeiten lassen. Sie denken mit, und man arbeitet mehr mit komplexen Formen, um sie ins Boot zu holen.»

Die grosse Verantwortung

Die Schweizer Nachwuchsförderung gehört im Fussball weltweit zu den besten, was auch mit der ausgezeichneten Trainerausbildung zusammenhängt. «Die Jungen sind heute selbstsicherer und teilweise weiter als früher», sagt Ryser. «Die Trainer haben eine grosse Verantwortung, dieser Entwicklung Rechnung zu tragen.» Er findet aber nicht, dass früher vieles ruhiger und behüteter gewesen sei. «Es ist der Zeitgeist, das ist nun mal so, da passt man sich automatisch an.» Das Internet und der technische Fortschritt haben das Erwachsenwerden komplett verändert. Schon 13- und 14-Jährige sind bestens vernetzt, Instagram, Facebook, Snapchat, und es gelte, sagt Ryser, «die Jungen auf die Gefahren der sozialen Medien» hinzuweisen.

Dany Ryser zeichnet ein weiches, differenziertes Bild der Nachwuchsarbeit. «Man hat es immer noch mit begeisterungs­fähigen Jugendlichen zu tun, die Sport treiben und lernwillig sind. Ich wehre mich dagegen, heute vieles als schlechter anzusehen als früher», sagt er einmal. «Selbst wenn diese Meinung möglicherweise unpopulär ist.»

Die wichtigen Ratschläge

Der grösste Unterschied zu früher ist gewiss die totale Globalisierung der Fussballwelt. Die Klubs unterhalten riesige Spielerdatenbanken, schon 14-Jährige werden beobachtet, an U-15-Länderspielen sitzen Dutzende Berater und Scouts auf den Tribünen und buhlen teilweise aggressiv um die grössten Talente. «Das ist ärgerlich», sagt Ryser, «aber es lässt sich nicht verhindern.» Man müsse die Jungen und deren Eltern in Gesprächen auf Chancen und Risiken hinweisen. «Früher erhielten jüngere Fussballer, wenn überhaupt, erst mit 19 oder 20 Jahren Angebote ausländischer Klubs, heute werden schon die 15-Jährigen, die ja noch in die Grundschule gehen, heftig umworben.»

Dany Ryser vertritt den Standpunkt, den viele vernünftige Menschen wie auch YB-Sportchef Christoph Spycher oder ­Basel-Sportdirektor Georg Heitz immer wieder betonen: «Ich finde es falsch, wenn einer ins Ausland wechselt, ohne in der Super League gespielt zu haben.» Es gebe Studien, die bewiesen, dass es sich selten lohne, als Teenager zu einem grossen Klub zu gehen. Aber natürlich sei es reizvoll, wenn wie im letzten Sommer grossartig aufgestellte Vereine mit imposanten Trainingsgeländen wie Barcelona, Manchester City und Manchester United um 16-, 17-jährige Schweizer werben würden. Das begehrte Trio konnte den Angeboten nicht widerstehen, es gesellte sich zu den zahlreichen Schweizer Teenagern, die im Ausland engagiert sind. «Ein stabiles Elternhaus ist hilfreich bei der Entscheidungsfindung», sagt Ryser. Oft sind es ja Secondos aus eher bescheidenen Verhältnissen, die den auch finanziell reizvollen Schritt ins Ausland sehr früh unternehmen. «Am Ende ist es immer der Entschluss der Spieler und ihrer Familien», sagt Ryser. «Wir können nur mit Ratschlägen zur Seite stehen.»

Der goldene Vorsatz

Der Konkurrenzkampf ist in jeder Beziehung erheblich härter geworden im Juniorenbereich, das sieht auch der U-17-Weltmeistertrainer 2009 so. Aber ­Dany Ryser erklärt sofort: «Es ist sicher schwieriger geworden, doch es liegt an den Vereinen und den Trainern, den Jungen immer noch ein Stück Unbeschwertheit zu lassen.» (Berner Zeitung)