Notfall in Hamburg

Interview

«Es fehlt beim HSV an Kontinuität»

Luzerns Assistenztrainer Patrick Rahmen arbeitete von 2011 bis 2015 in Hamburg. Der frühere Biel-Coach spricht über die Probleme beim HSV.



Was läuft beim HSV eigentlich immer wieder schief?

Patrick Rahmen: Die Probleme sind vielschichtig, aber letztlich fehlt es ganz einfach an Kontinuität. Immer wieder neue Führungsleute, neue Sportdirektoren, neue Trainer. So ist es schwierig, etwas aufzubauen.



Dabei wären die Voraussetzungen doch gegeben, dass in Hamburg ein absoluter europäischer Topklub spielen könnte.

Der HSV geniesst enorm grossen Rückhalt, in der Bevölkerung, in der Wirtschaft, bei den Medien. Das Stadion ist eigentlich immer ausverkauft. Das Potenzial ist gross. Aber sobald es ein bisschen läuft, sind die Erwartungen gewaltig. Es ist nicht einfach, den Klub in Ruhe zu führen. Zudem ist es dem HSV zum Beispiel auch nicht wie den Bayern gelungen, grosse Wirtschaftsunternehmen einzubinden.



Der HSV ist ein Pulverfass, das Personalkarussell dreht sich sehr schnell, die Medien sind giftig, viele Leute reden mit ...

... das sind alles Sachen, die zum Misserfolg beitragen. Es gibt einflussreiche Menschen in Hamburg, aber das muss nicht negativ sein. Der Klub interessiert nun mal, und wäre die Vereinsführung seit langem im Amt, könnte man das ausnutzen. So kann aber gar keine nachhaltige Aufbauarbeit betrieben werden. Und das ist dann dieser Teufelskreis, in dem sich der HSV seit Jahren dreht. Auch die Medien sind übrigens nicht ein grosses Problem.



Wie meinen Sie das? Sie sorgen doch auch ständig für Unruhe.

Es ist doch klar, dass ein so grosser, ruhmreicher Verein wie der HSV die Menschen und damit auch die Medien stark beschäftigt. Da sind jeden Tag mehrere Journalisten vor Ort, vom TV und vom Radio, von Zeitungen und Onlineportalen. Nichts bleibt verborgen. Aber die Schwierigkeit ist, dass immer wieder Vereinsinterna nach aussen dringen. Das ist schädlich und sorgt für eine schlechte Stimmung.



Das passiert bei Ihrem Arbeitgeber Luzern auch regelmässig. Ist der HSV eine Art Mischung aus Luzern, Sion und YB, mit einem fatalen Mix aus ständigen personellen Wechseln, hausgemachten Problemen und zu hoher Erwartungshaltung?

Das glaube ich nicht unbedingt. Wie gesagt: Der HSV ist angesehen. Wenn er aber, wie in den letzten Jahren, gegen den Abstieg kämpfen muss, hört die Toleranz irgendwann auf.



Sie arbeiteten zwischen 2011 und 2015 fast vier Jahre in Hamburg, als Assistenztrainer und Nachwuchschef. Wie intensiv war diese Zeit?

Das war eine extrem anstrengende, extrem schöne Erfahrung. Die Zeit verging sauschnell. Als Thorsten Fink das Team übernahm und ich als Co-Trainer mitging, war der HSV Letzter. Wir schafften den Klassenerhalt, beendeten die nächste Saison auf Rang 7, waren auf einem guten Weg. Dann folgte ein nicht idealer Saisonstart, und nach wenigen Runden wurde das Trainerteam wieder ausgewechselt. Man müsste in Hamburg mal wieder einem Trainer länger Zeit geben.



Sie durften aber bleiben.

Ja, das zeigt mir auch, dass meine Arbeit geschätzt wurde. Später war ich unter Joe Zinnbauer noch einmal Assistent. Leider hat es der HSV nicht geschafft, trotz günstigen Voraussetzungen eine Basis zu errichten.



Dabei wird der Klub von Milliardär Klaus-Michael Kühne alimentiert, er finanziert immer wieder starke Fussballer, steht aber wegen seiner direkten Art und Einflussnahme regelmässig in den Negativschlagzeilen.

Ohne sein Geld könnte sich der HSV zurzeit nicht derart viele gute Spieler leisten. Die Frage ist, ob die Fussballer zusammenpassen, wenn immer wieder neue Verantwortliche das Kader zusammenstellen.



Nun könnte der HSV erstmals absteigen. Wie beurteilen Sie die Ausgangslage?

Er wird am Samstag gegen Wolfsburg gewinnen und die erneute Teilnahme an der Barrage verhindern. Der Verein hat in den letzten Jahren oft den Kopf aus der Schlinge gezogen, wenn es eng wurde. Das wird auch diesmal gelingen.



Interview: Fabian Ruch