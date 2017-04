Revolution mit Risiken beim Serienmeister

Der FC Basel ist souverän zum achten Mal in Serie Schweizer Meister geworden. Er ist zu gross und zu gut, zu dominant und zu erfolgreich für die Super League. In allen Bereichen. Sportlich und finanziell sowieso, im Geschäftsjahr 2016 wies der Gigant bei einem Umsatz von 132 Millionen Franken einen Gewinn von 29 Millionen aus, allein durch Transfers nahm er 61 Millionen ein, so hoch ist auch das Vereinsvermögen.

Der FC Basel schwebt in eigenen Sphären. Nicht mal der SC Bern, sein Pendant im Eishockey als nationaler Branchenprimus, vermag auch nur annähernd Schritt zu halten, weil es im Eishockey keine Ablösesummen für Spieler zu verdienen gibt und die Champions League ein Verlust­geschäft ist, während Basel in diesen zwei Geschäftsfeldern jede Saison Dutzende von Millionen Franken verdient. Dennoch lohnt sich ein Vergleich mit dem SCB, denn auch der FCB setzt immer wieder neue Reize, ersetzt den Trainer trotz Titelflut fast Jahr für Jahr, muss dem vom Erfolg verwöhnten Grosspublikum stets allerbeste Unterhaltung bieten.

Man könnte behaupten, es spiele gar keine Rolle, wer Trainer sei. Zumindest in Basel. Und wie beim SCB mit CEO Marc Lüthi zog in Basel mit Präsident Bernhard Heusler in den letzten Jahren ein kompetenter Manager die Fäden. Heusler tritt nun zusammen mit dem klugen Kader­planer und Sportdirektor Georg Heitz auf dem Höhepunkt ab, in Basel geht in der Klubführung der personelle Riesenumbruch über die Bühne. Andere sollen die Erfolgsgeschichte weiterschreiben.

Das ist mit Komplikationen und Risiken verbunden. Zumal die neuen Verantwortlichen um Sportcheflehrling Marco Streller ein zwar schönes, aber auch eher naives Konzept verfolgen, wenn in Zukunft die Hälfte aller Spieler auf dem Platz vom Verein ausgebildet sein soll. Das lässt sich kaum umsetzen. Streller und seine Freunde wie Berater Alex Frei werden sich zudem daran erinnern, wie sie einst nach Jahren im Ausland wieder in Basel spielten.

Auf ihrer Liste stehen all die früheren Basler wie Valentin Stocker und Eren Derdiyok, Fabian Frei und Timm Klose, Ivan Rakitic und Granit Xhaka, um nur einige zu nennen, die in den St.-Jakob-Park zurückkehren dürften – die einen früher, die anderen später. Und der bisherige U-21-Coach Raphael Wicky passt zwar zum Projekt, doch das smarte Trainertalent hat keine Erfahrung im Profibereich.

Die Entscheidungsträger in Basel werden Fehler machen. Sie können sich Fehler leisten. Zu überlegen ist der FCB, zu viel Geld steht ihm zur Verfügung. Und zu sehr ist die Konkurrenz mit sich beschäftigt. Der einzige ernsthafte Herausforderer ist ohnehin YB, und auch der FC Basel würde davon profitieren, wenn der Titelkampf mal wieder ein bisschen spannender wäre. In Bern ist Christoph Spycher dabei, die Sünden der Vergangenheit zu bereinigen, das Team muss deutlich günstiger werden. Dabei sind dem Sportchef noch ein wenig die Hände gebunden, kaum ein Vertrag läuft Ende Saison aus.

Immerhin verdienen die Young Boys dank der Verkäufe von Florent Hadergjonaj, Yuya Kubo, Yvon Mvogo und wohl Denis Zakaria in dieser Saison mehr als 20 Millionen Franken. Der Substanzverlust jedoch ist nicht zu unterschätzen. Und nur wenn es den Young Boys gelingt, die entstandenen Lücken so zu füllen, wie es der FCB regelmässig tut, dürfen sie davon träumen, Basel zu attackieren.

Zumal sich YB mit heiklen Fragen um die zwei Führungsspieler herumschlägt. Wann und in welcher Verfassung kehrt Guillaume Hoarau zurück? Ohne den verletzten Torjäger präsentierte sich YB zuletzt wie ein Mittelmassklub. Und ist der schwächelnde Steve von Bergen nächste Saison in der Lage, Abwehrchef eines Super-League-Topteams zu sein? Der Klub wird Antworten finden, seine Hausaufgaben im Sommer erledigen und passende Akteure verpflichten müssen.

Doch weil der FCB kein überragendes Kader besitzt und in dieser Saison selten brillierte, ist der Abstand zu Basel nicht so riesig, wie es die Tabelle suggeriert. Ob die Young Boys den Rivalen gefährden können, hängt allerdings nicht nur von ihnen ab. Sondern vor allem davon, wie die Basler die Revolution im Verein moderieren werden.

