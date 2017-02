Routinier Scott Sutter trotzt den Jungen

Der Konkurrenzkampf bei YB ist ausgeprägt, jede Position doppelt besetzt, hinten rechts lautet die Losung sogar: drei für eine Planstelle. Es stehen im Duell: Ein arrivierter Routinier, ein wilder Aufsteiger, ein talentierter Herausforderer, die Kandidaten tragen die Namen Scott Sutter, Kevin Mbabu, Sven Joss. Und Trainer Adi Hütter sagt: «Ich habe es noch nie erlebt, drei Akteure auf ähnlich hohem Niveau für die gleiche Position zu haben.»

Und weil derzeit alle drei Spieler gesund, fit, hungrig sind, steht Hütter Partie für Partie vor der Entscheidung, welche zwei Akteure er auf die Ersatzbank oder gar die Tribüne setzt. «Es geht nach Leistung», sagt Hütter, «aber natürlich spielt es auch eine Rolle, was einer für uns geleistet hat.»

Wie ein Stehaufmännchen

Und so steht Scott Sutter immer noch in der Poleposition. Seit siebeneinhalb Jahren ist der frühere GC-Professional bei YB, unterbrochen von einem leihweisen Engagement bei Zürich, als Coach Christian Gross in Bern wenig mit Sutter anfangen konnte. «Ich bin hier heimisch geworden», sagt der gebürtige Londoner. Oft war Sutter abgeschrieben worden, doch auch letzte Saison lieferte er sich mit dem mittlerweile in der Bundesliga engagierten Florent Hadergjonaj einen leidenschaftlichen Zweikampf, der letztlich unentschieden endete. «Ich bin reifer geworden», sagt Sutter, «und ich weiss, wann ich mich wie verhalten muss.»

Am letzten Samstag, beim enttäuschenden 2:2 von YB gegen St. Gallen, gefiel der flankenstarke Sutter als bester, auffälligster Feldspieler und als Vorbereiter beider Tore. Eine Woche zuvor, beim 1:4 in Luzern, waren derweil die defensiven Defizite Sutters zu betrachten gewesen. Doch beim Coach steht Sutter hoch im Kurs. «Auf ihn ist Verlass», sagt Hütter. Und Sutter erklärt, er geniesse es, noch immer auf diesem Niveau spielen zu können. «Das ist für mich nicht selbstverständlich.»

Vertrag läuft aus

Ein schwerer Knorpelschaden im Fussgelenk hätte vor zehn Jahren beinahe die Karriere Sutters beendet. Es gab Mediziner, die von einem Wunder sprachen, als Sutter endlich wieder auf dem Fussballplatz stand. Manchmal, bei hoher Belastung, schmerzt der Fuss immer noch. Der 30-Jährige sagt: «Ich werde kaum bis 35 in der Super League spielen können.»

Ende Saison laufen bei YB nur noch zwei Verträge aus, der personelle Spielraum ist gering. Zufälligerweise sind es jene der Konkurrenten Sutter und Mbabu, der von Newcastle ausgeliehen ist. Sportchef Christoph Spycher meint, es sei keine Entscheidung gefallen. Der kräftige Mbabu, 21 Jahre jung und bis 2018 an Newcastle gebunden, sagt: «Es gefällt mir bei YB sehr gut, ich kann mir vorstellen, länger zu bleiben.

Aber das wird auch von Newcastle und YB abhängen. Es ist reine Spekulation, darüber zu reden, was im Sommer sein wird.» Der reisefreudige Sutter schliesslich, der früher davon träumte, mal in den USA, in Australien oder wieder in seiner Heimat England zu spielen, sagt: «Ich fühle mich sehr wohl in Bern. YB ist mein erster Ansprechpartner.» Der zweifache Schweizer Nationalspieler besitzt einen gut dotierten Kontrakt, er müsste finanzielle Abstriche machen. «Und mir ist klar, dass ich keinen Mehrjahresvertrag mehr verlangen kann», sagt Sutter.

Verletzungspech von Joss

Denn die Zukunft gehört wohl ohnehin dem forschen, flinken Sven Joss. Der 22-Jährige brillierte während seiner Leihe beim FC Thun als einer der besten Aussenverteidiger der Liga, wurde nach Hadergjonajs Wechsel zu Ingolstadt im letzten August nach Bern zurückbeordert, verletzte sich aber im letzten Einsatz für Thun schwer an der Schulter, nachdem er im Derby ausgerechnet von Hadergjonaj gefoult worden war.

Als Joss im November endlich wieder zur Verfügung stand, überzeugte er bei seinem Kurzeinsatz in Lausanne, musste aber nach wenigen Minuten mit einer Bänderverletzung im Knie ausgetauscht werden. Nun ist Joss wieder bereit, bald dürfte er eine Chance erhalten. «Joss hinterlässt wie Sutter und Mbabu in den Trainings einen starken Eindruck», sagt Trainer Hütter. «Es sind drei unterschiedliche Spieler, das ist gut für uns.»

In Lausanne agierte Joss damals übrigens als Linksverteidiger. Als solcher könnte auch Sutter spielen. Hinten links jedoch gibt es bei YB mit Jan Lecjaks, Linus Obexer sowie dem verletzten Loris Benito ebenfalls grosse Konkurrenz. (Berner Zeitung)