Sanogo bleibt mindestens bis 2020 bei YB

Bisher hatte Sanogo bis 2018 bei YB unterschrieben. Nun ist es den Verantwortlichen gelungen, den Vertrag mit dem 27-jährigen Mittelfeldspieler aus der Elfenbeinküste bis Ende Juni 2020 zu verlängern.

Die sportliche Führung der Young Boys stuft Sanogo als «Eckpfeiler der Mannschaft» ein und schätzt sowohl seine physischen Stärken als auch seinen Willen und seine Vorbildfunktion, wie diese in einer Medienmitteilung schreibt.

Sanogo zog in der Vergangenheit immer wieder das Interesse ausländischer Klubs auf sich. So platzte etwa im Februar 2016 in letzter Minute ein Transfer zum Hamburger SV. Im Juni kam ein Wechsel zum VfB Stuttgart nicht zustande, und noch im Januar 2017 wurde Sanogo vom FC Genua umworben.

Sanogo hat in dieser Saison bisher 10 Super-League-Spiele bestritten, wobei YB mit Sanogo nie verlor (8 Siege, 2 Unentschieden).

«YB ist wie eine zweite Familie für mich!» Sékou Sanogo nimmt im Videointerview Stellung zu seiner Vertragsverlängerung. Video: Youtube/BSC Young Boys (chh/pd)