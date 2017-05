Scott Sutters Paradies in Florida

Neun Kameras, neun Mikrofone, vierzehn Medienvertreter und drei Sicherheitsleute bilden die Kulisse, die Szene spielt in einem karg eingerichteten Raum im Bauch des brandneuen Orlando City Stadium. Hier werden nach den Heimspielen des lokalen MLS-Vereins die wichtigsten Protagonisten zum Rendezvous mit der Presse gebeten. Am letzten Samstag, nach dem 2:0-Sieg von Or­lando gegen die Colorado Rapids, erscheint als Erster Scott Sutter. Der frühere YB-Spieler überzeugte mit offensivstarker Leistung, schlug gefährliche Flanken, leistete die Vorarbeit zum zweiten Tor.

Sutter, frisch geduscht und sportlich-sommerlich-elegant gekleidet, fühlt sich wohl auf der Pressebühne, er scherzt mit den Journalisten, beantwortet die zahlreichen Fragen witzig und schlagfertig, ist ein glänzender Entertainer, zumal er als gebürtiger Londoner perfekt Englisch spricht.

Das Lob des Trainers

Beim Profisport in den USA läuft vieles anders als in Europa. So dürfen die Pressevertreter nach dem Spiel in die Kabinen gehen, die Akteure duschen in aller Ruhe, von Hektik keine Spur. «Es ist ganz anders als in der Super League», sagt Sutter, «aber mir passt es, wenn es so locker zu und her geht.»

Seit Mitte März ist der 30-Jährige in Florida engagiert, er hat sich bestens akklimatisiert und ist eine wertvolle Stütze seines Teams. «Scott macht die vielen kleinen Dinge richtig», lobt sein Trainer Jason Kreis, «man spürt seine grosse Erfahrung aus vielen Jahren in Europa. Er macht uns stärker, weil er genau weiss, wie er sich verhalten muss.»

Kreis ist ein amerikanischer Coach aus dem Klischee-Bilderbuch: direkt, zügig, redegewandt, sehr selbstbewusst, sehr souverän. Als junger Trainer gewann der frühere US-Nationalstürmer mit Salt Lake City den Meistertitel, seit einem Jahr leitet der 44-Jährige die relativ neue Organisation in Orlando.

Der Auftritt des Superstars

Nach Scott Sutter betritt am Samstag ein echter Superstar des Fussballs den Presseraum. Ricardo Izecson dos Santos Leite, den die ganze Welt unter dem Namen Kaká kennt, ist der prominenteste Spieler Orlandos und der gesamten MLS. 35 Jahre alt wurde der Weltmeister 2002 vor wenigen Tagen, er ist mit 7,2 Millionen Franken Jahreslohn Topverdiener der Liga – und das Aushängeschild.

«Scott ist smart und ballsicher und taktisch klug»Kaká, Weltfussballer 2007

Kaká ist geblieben, was er während seiner famosen Karriere immer war, ein zurückhaltender, leiser, freundlicher Kerl, Typ Traumschwiegersohn. Professionell gibt er Auskunft, auf Englisch, später auf Spanisch, schliesslich auf Portugiesisch. Für Sutter hat der Brasilianer ­wenig überraschend nur warme Worte übrig, er nennt den Schweizer einen «smarten, ballsicheren Fussballer», der sich taktisch klug verhalte und stets anspielbar sei.

Die Kaká-Mania in Orlando

Kaká war der letzte Weltfussballer, bevor das Duo Cristiano Ronaldo/Lionel Messi die Herrschaft über alle individuellen ­Titel übernahm. 2007 war das, als brillanter Spielmacher Milans, später zauberte Kaká auch für Real Madrid, seit zwei Jahren lebt er in Orlando – und lässt sich das Karriereende in traumhafter Umgebung vergolden.

Die Kaká-Mania in Orlando ist spürbar. Vor dem Heimspiel gegen Colorado laufen Tausende kleine und grosse, dünne und dicke Kakás rund ums Stadion, die Arena ist wie immer in dieser Saison mit knapp 26'000 Besuchern ausverkauft, es ist sehr heiss, 37 Grad meldet das Thermometer, das hat Einfluss auf die Begegnung.

Das Geschehen ist intensiv und schnell, aber die Akteure leisten sich schöpferische Pausen. «Zum Glück konnte ich in der ­ersten Halbzeit im Schatten spielen», sagt Sutter schmunzelnd, «auf der anderen Seite war es brutal heiss.» Die Atmosphäre im Stadion ist südamerikanisch, was an den vielen Latinos liegt, die in den USA im Allgemeinen und in Florida im Speziellen leben.

Das Feuer der Fans

Das Orlando City Stadium wurde Ende Februar eröffnet, es ist ein Schmuckstück mit steilen Tribünen und den ­einzigen Stehplätzen der Liga. Dort orchestrieren die Fans die Anfeuerungsgesänge, bei Toren gibt es organisierten Pyrozauber in den Vereinsfarben Violett und Gold aus fest installierten Rohren.

Bald führt Orlando 1:0, und richtig laut wird es, als der wochenlang verletzt gewesene Kaká eingewechselt wird. Sofort plant er den Aufbau, glänzt mit fantastischer Übersicht und Technik, setzt auch Sutter in Szene – und erzielt in der Nachspielzeit das 2:0, nachdem der Schweizer den Ball an der Strafraumgrenze eroberte. Sutter ist erster Gratulant beim Brasilianer, der sich vor den begeisterten Anhängern ausgiebig feiern lässt.

Das Duell mit Gashi

Nach der Partie tauscht Sutter das Trikot mit Shkelzen Gashi,­ ­albanischer Nationalspieler und einst Torschützenkönig bei GC und Basel. «Ich spielte schon in der Super League oft gegen Sutter», sagt der linke Flügel Colorados, «und es freut mich immer, wenn Spieler aus der Schweiz in die USA wechseln.»

Das 2:0 gegen Colorado ist der sechste Sieg ­Orlandos im siebten Ligaspiel, das Team führt die Eastern Conference souverän an, die Supporter träumen vom Meistertitel. «Unser erstes Ziel ist das Erreichen der Playoffs, das ist halt in den USA so. Dort ist alles möglich. Die Liga ist enorm ausgeglichen», sagt Sutter.

Das muss Orlando vier Tage später erleben. Beim 1:2 in Toronto am Mittwoch erzielt Kaká das Anschlusstor, vorher aber traf der kleine italienische Ballkünstler Sebastian Giovinco, 164 Zentimeter gross, zweimal. Giovinco ist der zweitbeste Lohnbezüger der MLS mit knapp 7 Millionen Franken im Jahr.

Die Löhne im Internet

Scott Sutter verdient, wie die meisten Akteure, deutlich weniger. In der vor wenigen Tagen im Internet publizierten MLS-Gehaltsliste sind bei ihm 240'000 Dollar jährlich verbucht, also rund 250'000 Franken. «Es ist ungewöhnlich, werden alle Löhne veröffentlicht», sagt Sutter, «doch das ist in den US-Profiligen normal. Und bei uns im Team waren die Zahlen kein Thema.»

Bei YB habe er die Löhne der Mitspieler nicht gekannt, aber auch dort sei ja klar gewesen, dass es Akteure wie Guillaume Hoarau habe, die mehr verdienen würden. «Und Kaká ist hier die Ausnahmefigur, er überstrahlt alles.»

Kaká erhält über eine Million mehr im Jahr als seine 29 Mitspieler zusammen (!), Neid erzeugt das im US-Sport nicht. «Wir wissen, wie wertvoll er für uns ist und was er in seiner Karriere geleistet hat», sagt Sutter.

Der Abgang bei YB

Es hört sich ja schon recht speziell an, spricht Scott Sutter auf einmal über Kaká – und vor allem Kaká über Scott Sutter. Fast acht Jahre hat der gebürtige Engländer als Stammkraft bei YB verbracht, ehe er vor bald zwei Monaten in die USA wechselte. Ende Saison wäre sein Vertrag bei den Young Boys ausgelaufen, die Zeichen standen auf Trennung, und weil Sutter zum eigenen Erstaunen keine klaren Signale der YB-Verantwortlichen erhalten hatte, intensivierten seine Berater die Gespräche mit Orlando.

Es war immer ein Wunsch des reisefreudigen Fussballers gewesen, einmal in den USA oder in Australien zu spielen. Orlandos Trainer Kreis hatte Sutter letztes Jahr kontaktiert, sich dann aber für einen jüngeren Amerikaner als Rechtsverteidiger entschieden.

Das Leben im Paradies

Im März passte es. Und wenn man Sutter in Florida beobachtet, mit ihm redet und sieht, mit welcher Begeisterung er vom neuen Leben spricht, versteht man, dass er irgendwann sagt: «Ich lebe hier meinen Traum!» Er ist im persönlichen Paradies und erlebt Dinge, die er selber nicht erwartet hatte. So stellte er kürzlich ein Bild des grossartigen Yankee Stadium in New York auf Instagram und schrieb darunter: «Wir gewannen im Yankee Stadium. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das irgendwann in meinem Leben sagen werde.»

«Wir gewannen im Yankee-Stadium. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das irgendwann in meinem Leben sagen werde.»Scott Sutter

Der starke kanadische Stürmer Kyle Larin, 22 und kurz vor einem Wechsel nach Europa, traf zweimal für Orlando, der spanische Weltmeister David Villa skorte für New York City. Und nach dem Spiel tauschte Sutter das Shirt mit dem italienischen Weltmeister Andrea Pirlo, einem der begnadetsten Passspieler und Strategen der Fussballgeschichte. «Es ist kaum zu fassen, was ich hier erlebe», sagt der zweifache Nationalspieler.

Frei von sportlichem Ehrgeiz ist Sutter selbstredend auch im Sunshine State, dem Sonnenschein-Staat der USA, nicht. Selbst wenn die Rahmenbedingungen seiner frischen Existenz verlockend sind. Sutter lebt dort, wo andere Ferien machen. Im Unterhaltungsmekka und Vergnügungspark-Eldorado Orlando mit den unzähligen Golfplätzen.

Sutter ist ein begabter Golfer, er geniesst die vielfältigen Optionen, ohne die fussballerischen Ambitionen zu vergessen. «Sutter tut dem Team gut», sagt Alicia Delgallo, die Orlando City als Journalistin für den «Orlando Sentinel» eng begleitet. «Man spürt, dass er viel erlebt hat. Er arbeitet professionell, ist ein Vorbild für die jungen Spieler.»

Das Appartement mit Pool

Sutter hat sich prächtig eingelebt in Orlando. Er wohnt nicht wie die meisten anderen Fussballer ausserhalb der Stadt, sondern ziemlich zentral, die Appartementanlage ist hübsch an einem See gelegen und mit allerlei Annehmlichkeiten wie zwei Fitnessstudios und grossem Pool ausgestattet. Marta, lange die weltbeste Fussballerin, lebt gleich nebenan, die Brasilianerin unterschrieb im April beim Frauenteam Orlandos.

Die Fussballstadt ist also fest in brasilianischen Händen und Füssen, der Besitzer von Orlando City ist ein Geschäftsmann aus São Paulo. «Orlando ist sehr inter­national», sagt Sutter, «das spürt man überall.» So gibt es unzählige Restaurants aus allen Erdteilen, Sutter und seine Freundin favorisieren einen ausgezeichneten Japaner gleich um die Ecke ihrer Wohnung.

Die beiden wirken am Tag nach dem Heimsieg Orlandos gegen Colorado beim Lunch glücklich, albern mit den Kellnern herum, teilen sich das Essen. Weil seine favorisierte Rückennummer 23 nicht mehr frei war, wählte Sutter mit der 21 die Lieblingszahl seiner Freundin.

Es sind vorerst die letzten gemeinsamen Momente, in wenigen Stunden fliegt Sutters Partnerin zurück in die Schweiz. Die beiden sind seit drei Jahren ein Paar, die Freundin studiert in Bern Erziehungswissenschaften, ist aber bald zu Ende mit ihrer Ausbildung und zieht dann fix nach Florida. Gleich fünf Koffer schleppt die Bernerin in die Schweiz, der Schweizer Adrian Winter hat noch Gepäck hier deponiert, der FCZ-Akteur spielte bis letzten Sommer in Orlando.

Der Traum vom Titel

Es erstaunt nicht, kann sich Sutter vorstellen, die nächsten zwei Jahre in Orlando zu verbringen. «Aber in den USA weiss man ­wegen des Tradesystems nie, was passiert. Kürzlich fuhren zwei Spieler bei uns ins Training, wurden zum Manager zitiert und flogen am Abend zum neuen Klub.»

Sutter will seine Zeit in Florida geniessen. Und vielleicht gelingt ihm in den USA ja, was ihm in Bern ab 2009 vergönnt geblieben war – einen Titel zu gewinnen. (Berner Zeitung)