Shaqiri kickt am Uhrencup gegen YB

Die Young Boys und Neuchâtel Xamax waren bereits gesetzt als Teilnehmer am am 53. Uhrencup in Grenchen und Biel. Seit Mittwoch sind nun die beiden ausländischen Mannschaften bekannt, welche am ältesten internationalen Vorbereitungsturnier (10. bis 15. Juli) teilnehmen werden: Stoke City und Benfica Lissabon komplettieren das Teilnehmerfeld.

Die Organisatoren können sich damit auf ein Gastspiel von Xherdan Shaqiri einstellen, dessen Vertrag beim englischen Premier-League-Klub Stoke noch bis 2020 läuft. Beim portugiesischen Serien-Meister Benfica Lissabon könnte in der kommenden Saison Haris Seferovic tätig sein. Der Nationalstürmer von Eintracht Frankfurt wird seit einiger Zeit mit einem Wechsel zum portugiesischen Rekordchampion in Verbindung gebracht.

Die Young Boys sind seit vielen Jahren Stammgast an dem Vorbereitungsturnier. «Dank des Uhrencups können wir rund eine Woche vor Meisterschaftsbeginn zwei Spiele unter Wettkampfbedingungen gegen europäische Topteams bestreiten», meint Sportchef Christoph Spycher zu dem Anlass.

Mitte Juli 2016 wurde der Uhrencup nach zweijährigem Unterbruch zum ersten Mal wieder in voller Länge ausgetragen. Insgesamt rund 15‘000 Besucher erlebten das von Galatasaray Istanbul gewonnene Turnier im letzten Sommer mit.

Tickets ab Freitag erhältlich

Und das sind die Begegnungen:

10.7.2017, 20.00h, Tissot Arena Biel: Neuchâtel Xamax FCS – Stoke City FC

12.7. 2017, 20.00h, Tissot Arena Biel: BSC Young Boys

13.7. 2017, 20.00, Stadi0n Brühl Grenchen: Benfica Lissabon – Neuchâtel Xamax FCS

15.7.2017, 17.00h, Tissot-Arena Biel: Benfica Lissabon – BSC Young Boys

Tickerts können ab diesem Freitag, 19.5., um 8 Uhr bezogen werden. Im Vergleich zur letztjährigen Ausgabe werden die Preise allgemein stark gesenkt und die Abstufung der Kategorien weiter ausgebaut. Stehplatztickets sind für 20 Franken zu haben, Sitzplätze gibt es bereits ab 30 Franken. Die Tickets können unter www.starticket.ch und an den üblichen Starticket-Vorverkauf-Stellen bezogen werden. (mib/si)