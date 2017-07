Sinkflug im Adlernest

Im Stadion Adelaarshorst in Deventer kommen Fussballromantiker auf ihre Kosten. Das Zu­hause des holländischen Zweit­ligisten Go Ahead Eagles ist klein (es bietet 10 000 Zuschauern Platz), aber fein und schmuck. Es liegt in einem Wohnquartier mit Reihenhäusern wie aus dem Bilderbuch, passt mit seiner Backsteinfassade in die Umgebung und sieht mit etwas Fantasie aus – nomen est omen – wie ein Adlernest.

Weniger romantisch ging es am Dienstgabend auf dem Rasen zu und her, wo sich Schweizerinnen und Österreicherinnen an der Frauen-EM zum Auftakt der Gruppe C 94 Minuten beharkten wie hungrige Raubvögel. Für beide Länder war es das erste Spiel an einer kontinentalen Endrunde, für die Österreicherinnen gar das erste an einem Grossanlass. Viele Schweizerinnen sammelten dagegen an der WM 2015 in Kanada Erfahrungen an einem wichtigen Turnier.

Ein Umstand, der in den ersten Szenen der Partie nicht half. Im Gegenteil, die Schweizerinnen wirkten hypernervös, nach drei Minuten brannte es nach einem Eckball Österreichs schon lichterloh vor Torfrau Gaëlle Thalmann, nach fünf Minuten produzierte Abwehrchefin Caroline Abbé einen Katastrophenpass quer durch den Strafraum direkt in die Füsse der Österreicherin Nicole Billa, die indes das Geschenk nicht annahm und das leere Tor verfehlte. «In der ersten Halbzeit waren wir nicht präsent», sagte Coach Martina Voss-Tecklenburg. «Wir setzten nicht das um, was wir besprochen hatten, die Qualität stimmte nicht, wir machten zu viele Fehler, waren zu nervös.»

Dämpfer nach Konter

Erst allmählich fanden die helvetischen Frauen ins Spiel. Doch just in einer Phase, in der sie Oberwasser gewannen und die Österreicherinnen unter Druck setzten, folgte ein Dämpfer. Nach einem Gegenstoss und einem Pass ins völlig verwaiste Schweizer Abwehrzentrum stand Österreichs Angreiferin Nina Burger allein vor Torhüterin Thalmann. Burger blieb cool, verwertete sauber zur Führung (15.), welche den zu passiven Schweizerinnen arg zusetzte.

Es fehlte an Kreativität und klaren Strukturen, die aufsässigen Österreicherinnen pressten geschickt und liessen helvetische Aktionen in der gefährlichen Zone gar nicht erst zu. «Die Passqualität war schlecht, zudem setzten wir unseren Plan, das Pressing ab und zu auch mit langen Bällen zu umgehen, nie in die Tat um», erklärte Voss-Tecklenburg. Einzig der antrittsschnellen Angreiferin Ramona Bachmann gelang es, hie und da Haken zu schlagen und etwas ­Gefahr zu verursachen, zu einer richtigen Chance kam aber auch sie nicht, zudem versuchte sie es zu oft auf eigene Faust, wollte mit dem Kopf durch die Wand.

Platzverweis für Kiwic

Als Verteidigerin Rahel Kiwic nach einer Notbremse (60.) des Feldes verwiesen wurde, schienen den Schweizerinnen die Felle endgültig davonzuschwimmen. Doch das Gegenteil traf ein, nun wirkten sie befreit. Voss-Tecklenburg stellte um und beorderte mit Lia Wälti eine spielstarke Akteurin in die Abwehr. Dies fruchtete, die Schweizerinnen wurden mutiger und giftiger, trauten sich mehr zu. «Es schien, als sei nach der Roten Karte Ballast vom Team gefallen, weil es nichts mehr zu verlieren hatte», sagte die Trainerin nach Spielschluss.

Vanessa Bernauer (75.) und ­Ramona Bachmann mit Weitschüssen (81.) verpassten den Ausgleich, zudem wurde den Schweizrinnen nach einem vermeintlichen Handspiel ein Penalty verwehrt. Ein Remis wäre jedoch auch nicht wirklich verdient gewesen. Viel zu spät und zu selten fuhren sie im Adlernest die Krallen aus. (Berner Zeitung)