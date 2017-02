Spanier führen die Blues zum Sieg

Die Londoner schlugen in der 26. Runde Swansea City vor eigenem Anhang 3:1. Alle drei Chelsea-Tore schossen Spanier: Mittelfeldspieler Cesc Fabregas, der in der Meisterschaft nur noch selten in der Startformation steht, Flügel Pedro und Mittelstürmer Diego Costa, er mit seinem 16. Saisontreffer in der Premier League, waren erfolgreich.

Here's another look at Fàbregas' goal. He did so well to get the ball out of his feet and fire into the bottom corner. #CFC pic.twitter.com/nc55FtVCJY