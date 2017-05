Spass beim Schönwetter-Schaulaufen

Auch Fussballspiele, in denen es um nicht mehr besonders viel geht, können Spass machen. So lautet das sonntägliche Fazit aus YB-Sicht. Bei bestem Fussballwetter und – dank des Kids Day – prächtiger Kulisse mit über 21'000 Zuschauern boten die Young Boys gestern Nachmittag allerbeste Unterhaltung, reichlich Spektakel und eine starke Vorstellung.

Sie kreierten jede Menge Chancen und herrliche Angriffe – und krönten ihre Leistung mit schönen Toren. Am Ende resultierte ein 4:1-Sieg, den YB-Trainer Adi Hütter zufrieden kommentiert: «Wir waren Chef auf dem Platz und haben uns überzeugend Rang 2 gesichert.»

Mal wieder der linke Fuss

Einige Berner Akteure nutzten die Bühne für weitere Bewerbungsauftritte. Denis Zakaria eroberte mit seinen langen Beinen erneut viele Bälle, Kevin Mbabu raste wie fast immer forsch auf der rechten Flanke nach vorne, die Flügelspieler Yoric Ravet und Miralem Sulejmani präsentierten sich bester Laune.

Bereits in den ersten Momenten der Veranstaltung kombinierten sich die beiden zum 1:0, nach 11 Sekunden schloss der überragende Sulejmani die Vorarbeit Ravets mit einem satten Schuss unter die Latte ab. «Habe ich ein Rekordtor erzielt?», fragt der Serbe nach Spielschluss schmunzelnd. Eine Sekunde fehlte Sulejmani zum historischen Tor, Sions Moussa Konaté war 2015 gegen St. Gallen ein bisschen schneller gewesen.

«Wenn die Sonne scheint, ist es einfach schöner.»Miralem Sulejmani

Es kümmert Sulejmani wenig. Das Klima wird milder, und der Techniker mit dem feinsten linken Fuss der Liga, der an schönen Tagen sogar europaweit aussichtsreich in ein Casting steigen könnte, fühlt sich pudelwohl. Sulejmani ist, und das ist nicht despektierlich gemeint, ein Schönwetterfussballer der gehobenen Sorte.

Die Komplimente für seinen linken Fuss quittiert Sulejmani humorvoll («so viele Linksfüsse gibt es in der Super League halt nicht»), und sowieso gibt er sich bescheiden und stellt die Teamleistung in den Vordergrund. «Und, ja, wenn die Sonne scheint, ist es einfach schöner.»

FCL-Defensive ungenügend

Die Kopfballfähigkeiten Sulejmanis sind derweil ausbaufähig, nach 130 Sekunden und einer Massflanke Mbabus hätte er das 2:0 erzielen müssen, verfehlte das Tor aber aus wenigen Metern. Weil sich der Sonntag für den 28-Jährigen jedoch als echter Sonnentag herausstellte, gelang ihm nach rund einer halben Stunde doch noch eines seiner raren Kopfballtore – nach einem Freistoss Ravets und haarscharf im Abseits stehend.

Es war das 2:1, nachdem Luzerns Angreifer Tomi Juric in der 8. Minute mit einem bilderbuchmässigen Kopfball den Ausgleich aus dem Nichts erzielt hatte. Vielleicht bewog jenes Tor den FCL-Verteidiger François Affolter zum verwegenen Statement, die Luzerner hätten in Bern eine Reaktion auf die drei Niederlagen zuletzt gezeigt.

Insbesondere die Defensivabteilung der Gäste agierte in Wahrheit zuweilen vogelwild. Was gewiss auch an den spielfreudigen Young Boys lag, die sich wenige Minuten nach dem 2:1 mit einer blitzschnellen Ein-Kontakt-Passstafette über mehrere Stationen zum 3:1 durch Roger Assalé kombinierten. Wenig überraschend hatten Sulejmani und Ravet ihre flinken Füsse erneut im Spiel.

Kantersieg verpasst

Und so entwickelte sich die zweite Hälfte zum gelb-schwarzen Schaulaufen mit Luzerner Statisten, die sich trotz gelb-roter Karte gegen Claudio Lustenberger eine Viertelstunde vor Spielende halbwegs ordentlich in Schadenbegrenzung übten. Die Young Boys verpassten einen Kantersieg, die Chancenverwertung geriet zur Disziplin, in der sie sich keine hohen Noten verdienten.

Einmal noch reüssierte YB, erneut ging es den überforderten Gästen viel zu schnell, Frey musste wie Torvorgänger Assalé den Ball aus zwei Metern nur noch über die Linie spedieren. Zakaria und – natürlich – Sulejmani hatten den smarten Zuliefererdienst geleistet.

Während in Luzern weiter sehr dicke Luft im Betrieb herrscht, sind die Young Boys auf bestem Weg zu einem versöhnlichen Saisonende. Und am nächsten Sonntag, vier Tage nach dem Gastspiel in Vaduz, wartet auf YB im Stade de Suisse gegen Serienmeister Basel eine weitere Partie mit Amüsementpotenzial. (Berner Zeitung)