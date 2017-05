Spirale des Irrsinns

Diese Woche erzählte Bayerns Präsident Uli Hoeness an einem Vortrag in Liechtenstein von seiner Vision: «Irgendwann wird ein chinesischer Spieler bei Bayern spielen. Und wenn dieser Chinese bei uns ist, wird der eine irre Nachfrage erzielen. Wenn wir am Samstag dann wahrscheinlich um 14 Uhr spielen, damit in Shanghai oder Peking zur Primetime live übertragen werden kann, drücken 300 Millionen Chinesen auf ihr iPhone und zahlen je einen Euro. Dann können Sie sich etwa vorstellen, wo die Reise hingeht.»

Geld regiert den Fussball. Die Big Player des Business werden immer grösser, reicher, abgehobener. Aber der Fussball entfremdet sich stark von seiner Basis, es ist ein kräftiges Murren zu vernehmen unter den Fans, teilweise ist es langweilig geworden, Meisterschaften sind früh entschieden, der Darwinismus reagiert: Die Grossen fressen die Kleinen.

Überall Betrügereien

Es ist eine gefährliche Entwicklung, und selbst wenn der Fussball weltweit immer noch unfassbar beliebt ist, muss er schwer aufpassen. Das belegen diverse kürzlich veröffentlichte Studien, die zusammengefasst ein Bild zeichnen, wonach bei vielen Menschen das Interesse an den bedeutenderen Spielen schwindet.

Der Fussball, wie wir ihn heute kennen, ist in Gefahr. Das liegt nicht nur an den krankhaften Geldsummen, die im Umlauf sind, oder an den teilweise sehr korrupten Verbänden, sondern auch an vielfältigen Tricksereien und Betrügereien im Geschäft, welche seit Wochen von der Enthüllungsplattform «Football ­Leaks» veröffentlicht werden. Dageht es um allerlei dubiose Methoden, wie Gelder verschwinden, Steuern gespart und Menschen bestochen werden.

Berater kassiert 53 Millionen

Dieser Tage kam das Buch «Football Leaks: Die schmutzigen Geschäfte im Profifussball» der «Spiegel»-Sportjournalisten Rafael Buschmann und Michael Wulzinger heraus. Dort wird zum Beispiel das fürstliche Gehalt des seit wenigen Wochen schwer am Knie verletzten Zlatan Ibrahimovic (25 Millionen Franken im Jahr) enthüllt. Zusätzlich erhält der Superstar aberwitzige Bonuszahlungen: Für seine ersten fünf Tore oder Torvorlagen sieht der Vertrag ein Zusatzgehalt von knapp 300 000 Euro vor; weitere 500 000 für die Tore 6 bis 10; 700 000 für 11 bis 15; 950 000 für 16 bis 20; 1,25 Millionen für 21 bis 25; 2,6 Millionen für die Tore 36 bis 40. Das bedeutet, dass Ibrahimovic mit seinen 28 Treffern und 10 Assists in Pflichtspielen noch einmal 3,8 Millionen verdient hat.

Diese Woche wurden zudem brisante Details zum bisher teuersten Transfer der Geschichte bekannt. Paul Pogba wechselte im letzten Sommer für je nachQuelle bis zu 135 Millionen Franken Ablösesumme von Juventus zu Manchester United. Und der illustre, umstrittene, gerissene Spielervermittler Mino Raiola partizipierte daran mit knapp 53 Millionen! Der Weltverband Fifa untersucht den dubiosen Deal nun, weil ein starker Verdacht besteht, dass der Italiener in einem Interessenkonflikt stand. Er beriet nicht nur den Franzosen Pogba, sondern auch gleich die beiden Vereine.

Wettstreit der Ausrüster

Man kann auch das alles unanständig oder krank, wahnsinnig oder kriminell finden – oder alles zusammen. Noch ignorieren viele Fans die masslosen Einkünfte der Spieler und die kolossalen Transfersummen, weil sie elektrisiert sind vom Spektakel der Topteams. Aber wie lange noch?

In den Fussball werden immer mehr Millionen gepumpt, das Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen, die Topteams, aber auch alle Mannschaften der Premier League verfügen über enorm viel Geld. Der Fussball ist wie süsses Gift. Richard Wright, Manager von Sportartikelhersteller New Balance, der mit aller Macht und Millionen in den Markt drängt, meinte in diesem Winter: «Alle sagen: Wir sind im Fussball in einer Blase, die platzen wird. Aber sie platzt nicht.» New Balance, Nike und Adidas werden bald Ausrüsterverträge präsentieren, die den De-luxe-Vereinen über 100 Millionen Franken garantieren.

Pro Saison.

70 Millionen für 16-Jährigen

Und so geht auch der Irrsinn auf dem Transfermarkt ungebremst weiter. Bei den Allerbesten wie dem Brasilianer Neymar (Barcelona) sind Beträge von bis zu einer Viertelmilliarde Franken Ablösesumme im Gespräch. Den schwerreichen Besitzern aus Katar, China oder Russland ist eine solch gigantische Ausgabe zuzutrauen. Selbst um Hochbegabte im Schulalter bieten die Weltklubs ja fleissig mit. Vor zwei Tagen entschied sich Ausnahme­talent Vinicius Junior für Real Madrid als nächsten Arbeitgeber.

Transfervolumen: 70 Millionen Franken. Der 16-jährige Brasilianer hat noch kein Pflichtspiel für Flamengo bestritten, mit Juniorenauswahlen aber regelmässig brilliert. Nachzusehen in vielen hübschen Filmchen im Internet. Dribbler Vinicius gilt in seiner Heimat als «nächster Neymar», «neuer Pelé», «Brasiliens Antwort auf Messi». Der Gigantismus sorgt für nette Schlagzeilen.

Auf den Fussball wartet ein heisser Sommer mit zahlreichen Megatransfers. Pogbas Rekord wird fallen, Kandidaten sind – zum Beispiel – seine Landsleute Antoine Griezmann (Atlético Madrid) und «Jahrhunderttalent» Kylian Mbappé (Monaco). Bei beiden Stürmern gilt das Motto: 100 Millionen plus x.

Und irgendwann werden wohl auch bei diesen Transfers die abstrusen Beteiligungen der Berater und Hintermänner, Familienmitglieder und Briefkastenfirmen an die Öffentlichkeit gelangen. (Berner Zeitung)