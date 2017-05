Spitzen-Ethiker der Fifa werden abgesetzt

Die Spitze der Fifa-Ethikkommission wird ausgetauscht. Der Deutsche Richter Hans-Joachim Eckert und der Schweizer Chef-Ermittler Cornel Borbély werden vom Fifa-Council am Donnerstag auf dem Kongress in Bahrain nicht mehr zur Wahl vorgeschlagen.

Eckert war seit fünf Jahren Präsident der rechtsprechenden Kammer der Ethikkommission, Borbély war seit zwei Jahren Chef der Untersuchungskammer. In ihre Amtszeit fielen die mehrjährigen Sperren mehrerer hochrangiger Funktionäre, unter ihnen der Fifa-Präsident Sepp Blatter, der Fifa-Generalsekretär Jérôme Valcke und der Uefa-Präsident Michel Platini.

Confirmed - Eckert and Borbely gone from Fifa ethics committee. New names to be appointed this Thursday. pic.twitter.com/0Sxj1xcrdR