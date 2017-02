Spurs fertigen Shaqiri-Club ab

Die Londoner rücken nach dem klaren Sieg in der Premier League auf Platz 2 vor. Die grosse Figur am Sonntagnachmittag war Harry Kane, der vor der Pause einen Hattrick realisierte.

Nach der Anfang Februar erlittenen Wadenverletzung ist Xherdan Shaqiri zwar seit einigen Tagen wieder im Training mit der Mannschaft von Stoke City. Dennoch gehörte er gegen Tottenham Hotspur (noch) nicht zum Aufgebot der Mannschaft von Mark Hughes.

Lupenreiner Hattrick von Kane

So musste der Schweizer tatenlos zusehen, wie seine Teamkollegen an der White Hart Lane vor der Pause überrollt wurden. Spurs-Stürmerstar Kane realisierte innerhalb von 23 Minuten einen lupenreinen Hattrick und steht nun mit 17 Treffern zusammen mit dem Belgier Romelu Lukaku (Everton) und dem Chilenen Alexis Sanchez (Arsenal) an der Spitze des Torschützenklassements.

Den vierten Treffer für Tottenham schoss Mittelfeldspieler Dele Alli kurz vor der Pause. Der 20-jährige Engländer war in dieser Saison auch schon zwölfmal erfolgreich. Stoke City kommt in der Tabelle nicht voran und bleibt auf Platz 10. Von den letzten fünf Spielen hat Stoke nur eines gewonnen. Tottenham dagegen hat sich drei Tage nach dem enttäuschenden Ausscheiden in der Europa League gegen Gent bei erster Gelegenheit eindrücklich rehabilitiert.

Premier League, 26. Runde, Sonntag:

Tottenham Hotspur - Stoke City 4:0 (4:0)

32'000 Zuschauer. - Tore: 14. Kane 1:0. 32. Kane 2:0. 37. Kane 3:0. 45. Alli 4:0. - Bemerkung: Stoke City ohne Shaqiri (Wadenverletzung/rekonvaleszent).



Rangliste:

1. Chelsea 26/63 (55:19). 2. Tottenham Hotspur 26/53 (50:18). 3. Manchester City 25/52 (51:29). 4. Arsenal 25/50 (54:28). 5. Liverpool 25/49 (54:30). 6. Manchester United 25/48 (38:21). 7. Everton 26/44 (42:27). 8. West Bromwich Albion 26/40 (36:32). 9. West Ham United 26/33 (35:44). 10. Stoke City 26/32 (30:40). 11. Burnley 26/31 (28:37). 12. Watford 26/31 (30:43). 13. Southampton 25/30 (28:31). 14. Bournemouth 26/26 (36:51). 15. Swansea City 26/24 (32:57). 16. Middlesbrough 26/22 (19:28). 17. Crystal Palace 26/22 (33:46). 18. Leicester City 25/21 (24:43). 19. Hull City 26/21 (23:50). 20. Sunderland 26/19 (24:48).

(fal/sda)