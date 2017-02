Die vorzeitige Vertrags­verlängerung mit Guillaume Hoarau um zwei Jahre bis 2020 ist ein starkes Signal der Young Boys. Der französische Torjäger und YB-Publikumsliebling, kürzlich zum besten und beliebtesten Akteur der Super League gekürt, ist der wichtigste Einzelspieler des Vereins, auf und neben dem Rasen mit seiner unbestrittenen Klasse und grossen Erfahrung äusserst wertvoll.

Am Ende seines Engagements in Bern wird Hoarau ­allerdings bereits 36 Jahre alt sein – man darf sehr gespannt sein, ob er dann auch noch derart dominant auftreten wird wie bisher. Zumal der Stürmer schon in den letzten eineinhalb Jahren ab und zu verletzt ausfiel.

Guillaume Hoarau, der ständig reizvolle Offerten erhält, wäre jedoch kaum zu halten gewesen, hätte man ihm nicht einen derart langen Vertrag angeboten. Und mit seinem Verbleib unterstreichen die Young Boys eindrucksvoll ihre Philosophie. Sie wollen bekanntlich auf starke, routinierte, durchaus kostspie­lige Akteure setzen, welche die vielen jungen Fussballer anleiten sollen.

Wenige Tage nach Mittelfeldantreiber Sékou Sanogo unterschrieb nun auch Hoarau langfristig. Das zeigt, dass bei YB wie angekündigt trotz ­allen Sparbemühungen weiter bemerkenswert darin investiert wird, die zweite Kraft des Landes hinter dem FC Basel zu bleiben.

Und bezüglich der Junioren­förderung, die bereits vorbildlich ist, gelang den Young Boys mit der Verpflichtung Gérard Castellas als Ausbildungschef eine ausgezeichnete Lösung. Der 63-Jährige ist ein exzellenter Kenner der Schweizer Nachwuchsszene. Das ist für YB bedeutend, weil die grössten ­Talente des Klubs wie Denis ­Zakaria und Yvon Mvogo bald ins Ausland wechseln dürften. (Berner Zeitung)