Tag der offenen Tore in Lausanne

Luzern gab bei Lausanne-Sport ein 4:2 noch aus der Hand und musste sich mit einem 4:4 begnügen. Auf den Rückstand durch François Affolter nach einem Corner (17.) reagierte Lausanne mit zwei Treffern von Nassim Ben Khalifa (19.) und Benjamin Kololli (33./Foulpenalty). In der zweiten Halbzeit spielten die Waadtländer, die in den letzten acht Spielen der Vorrunde nur einen Punkt geholt hatten, aber vorübergehend wie ein Abstiegskandidat. Dennoch holten sie noch ein Unentschieden heraus. Vor allem dank Nassim Ben Khalifa, der mit zwei weiteren Treffern für den Ausgleich sorgte. Das 4:4 erzielte er in der 92. Minute.

Beim Ausgleich in der 50. Minute konnte Claudio Lustenberger den völlig freistehenden Marco Schneuwly bedienen. Beim 2:3 nach einer Stunde gipfelte das Lausanner Gruselkabinett in einem katastrophalen Rückpass von Andrea Maccoppi auf Neumayr, der nur noch einschieben musste. Sieben Minuten später erhielten die Luzerner drei Anläufe, ehe Cédric Itten das 4:2 markieren konnte. Dennoch wurde nichts aus dem ersten Sieg zum Rückrunden-Auftakt seit sieben Jahren.

Lausanne – Luzern 4:4 (2:1)



3020 Zuschauer. - SR Bieri. - Tore: 17. Affolter (Corner Neumayr) 0:1. 19. Ben Khalifa (Gétaz) 1:1. 33. Kololli (Foulpenalty) 2:1. 50. Marco Schneuwly (Lustenberger) 2:2. 60. Neumayr (Itten) 2:3. 67. Itten (Ugrinic) 2:4. 78. Ben Khalifa (Maccoppi) 3:4. 92. Ben Khalifa (Pak) 4:4.

Lausanne-Sport: Martin (74. Castella); Monteiro, Tomas, Manière; Kololli, Araz, Maccoppi, Campo (65. Pasche), Gétaz (68. Taiwo); Pak, Ben Khalifa.

Luzern: Zibung; Lucas, Costa, Affolter, Lustenberger; Rodriguez (65. Ugrinic), Grether, Kryeziu, Neumayr (93. Juric); Itten, Marco Schneuwly (86. Arnold).

Bemerkungen: Lausanne ohne Frascatore, Esnaider und Margiotta (alle verletzt). Luzern ohne Haas (verletzt) und Sarr (nicht im Aufgebot). Verwarnungen: 39. Costa. 78. Claudio Lustenberger. 80. Ben Khalifa. 89. Pak (alle Foul). 95. Affolter (Reklamieren). (sda)