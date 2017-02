Thun-Noten: Bürgy mit starkem Debüt

Guillaume Faivre: Note 4,5

Der Thuner Goalie war meist auf der Höhe. In sein Spiel schlichen sich kleine Unsicherheiten, die unbestraft blieben. Beim Tor von Rodriguez wohl ohne Abwehrchance.

Mickaël Facchinetti: Note 4,5

Liess einige Male seine technischen Fähigkeiten aufblitzen. So in der 29. Minute, als er den 21-jährigen Francisco Rodriguez in einem Zweikampf einige Jahre älter aussehen liess. Er war es auch, der den Thuner Angriff, der zum Tor führte, mit einer Flanke einleitete.

Marco Bürki: Note 5

Verblüffend, wie der 23-Jährige bereits die Abwehr zu dirigieren vermochte. Präsentierte sich in Luzern zweikampfstark. Verschätzte sich einmal gegen Marco Schneuwly (68.), ansonsten fehlerlos. Nicolas Bürgy: Note 5

Dass der 21-Jährige am Samstag das erste Mal in der Super League von Beginn an ran durfte, fiel in Luzern keinem auf. Die YB-Leihgabe spielte sehr abgeklärt und hatte selbst den permanenten Gefahrenherd Marco Schneuwly immer im Griff.

Stefan Glarner: Note 5

Brachte viele gefährliche Flanken in den Strafraum. Eine solche Hereingabe hätte in der 27. Minute eigentlich zum 1:0 führen sollen, als Fassnacht verschoss. Kämpfte oft erfolgreich um den Ball und leitete danach gleich den Gegenangriff ein.

Christian Fassnacht: Note 4,5 In der ersten Halbzeit einer der besten Thuner. Vergab in der 27. Minute eine Grosschance. In der zweiten Hälfte liess er sein sonst graziöses Auftreten etwas vermissen.

Dennis Hediger: Note 4,5 Der Thuner Vorkämpfer war auf in Luzern omnipräsent und viel unterwegs. In manchen Situationen verpasste er den Zeitpunkt des Abspiels und nahm so Tempo aus dem Angriff.

Sandro Lauper: Note 5

Sehr Zweikampfstark im zentralen Mittelfeld. Liess den Ball in vielen Situationen gut laufen und spielte mit Übersicht. In der 34. Minute sündigte auch er vor dem Tor, als er seinen Schuss knapp am Pfosten vorbeifliegen sah.

Matteo Tosetti: Note 4,5

War bemüht auf der rechten Seite des Mittelfeldes. Spielte in den Anfangsminuten einen Zuckerpass auf Dejan Sorgic, der aber an Zibung scheiterte.

Dejan Sorgic: Note 5

Der beste Thuner Torschütze in dieser Saison stand beim Thuner Führungstreffer goldrichtig. Allerdings vergab er auch beste Gelegenheiten. Zum Beispiel in Minute 73, als er fünf Meter vor dem Tor den Ball nicht traf.

Simone Rapp: Note 4,5

Der Tessiner machte vieles richtig und war massgebend am Tor der Berner Oberländer beteiligt. Sein Lattenknaller wurde zur perfekten Vorlage für Sturmpartner Sorgic. Aber auch er sündigte im Abschluss.

Nelson Ferreira (68. für Tosetti): Note 5

Kam in einer Phase ins Spiel, als Luzern das Spieldiktat in den eigenen Füssen hielt und war massgeblich daran beteiligt, dass sich dies wieder änderte. Ferreira brachte Schwung in Thuns Offensivspiel und sein Pass auf Sorgic in der 73. Minute hätte zum Tor führen müssen.

Norman Peyretti (87. für Sorgic) War für eine Benotung zu kurz im Einsatz.

Noten: 6 = herausragend; 5 = gut; 4 = solid; 3 = ungenügend; 2 = schlecht; 1 = sehr schlecht. (Berner Zeitung)