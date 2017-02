Thuner Zitterpartie

Nur ein Spiel und doch so wegweisend. Nach dem 0:1 zwischen GC und Thun sitzt auf der einen Seite Pierluigi Tami, der hadert. «Wir haben zu viele Fehler gemacht», sagt der GC-Trainer. «Unsere Leistung bereitet mir Sorgen.» Daneben Jeff Saibene, in aufgeräumter Stimmung. «Dieser Sieg macht Mut für die Zukunft.» In der Super-League-Tabelle beträgt die Differenz zwischen den Zürchern und den Berner Oberländern nur noch drei Punkte.

Trotz Thuner Überlegenheit war es eine Zitterpartie. Bei garstiger Witterung fanden die Gäste im Letzigrund zwar früh das Rezept, um den Gegner in Verlegenheit zu bringen. Das Toreschiessen bleibt aber das Manko der Thuner. Fünf gute Gelegenheiten erarbeiteten sie sich in der ersten halben Stunde. Dem Erfolg am nächsten kam Simone Rapp, der mit einem Weitschuss an den Pfosten traf.

Fliegenfänger Vasic

Dann kam Hilfe vom Gegner. GC patzte in der Angriffsauslösung. Mickaël Facchinetti spielte den Ball zu Flügelspieler Christian Fassnacht. Dieser flankte zur Mitte, wo Dejan Sorgic goldrichtig stand und den Ball per Kopf ins Netz beförderte. GC-Goalie Vaso Vasic sah uralt aus. Er schätzte die Flugbahn des Balles falsch ein und segelte am runden Leder vorbei: «Ich muss das Tor auf meine Kappe nehmen. Da gibt es nichts zu diskutieren.»

Mit dem Vorsprung im Rücken agierten die Thuner noch souveräner. Sie standen als Team kompakt, zeigten eine solidarische Leistung. Sie beherrschten das Mittelfeld und liessen dem Gegner kaum Torchancen.

Das Geschehen änderte sich auch nach der Pause nicht, doch der FC Thun verpasste es nachzulegen. Und so musste er viel zu lange um den Erfolg bangen. Noch ist nicht vergessen, dass die Thuner in der ersten Saisonhälfte in der Schlussphase Gegentore kassiert hatten und so bereits einige Punkte unnötig liegen liessen.

Auch GC kam gegen Spielende noch zu Strafraumszenen und war dem «lucky punch» das eine oder andere Mal bedrohlich nah. Für einmal schaukelte Thun aber den Sieg irgendwie nach Hause. Natürlich war es ein verdienter Sieg, darüber waren sich die Trainer beider Equipen einig.

Aus dem soliden Thuner Kollektiv ragte Sandro Lauper heraus. Der 20-Jährige spielte im defensiven Mittelfeld sehr stark. Die Ruhe, die er ausstrahlte, war bemerkenswert. Hinzu kamen Balleroberungen und geschickte Zuspiele im Angriff. Im Erfolg aber sind Trainer meist kritisch: «Sandro spielte gut», sagte Saibene. «Er kann es aber noch besser.» Lauper habe viel Talent, «ich wünsche mir, dass er konsequenter in den Abschluss geht.» Nicht vergessen darf man, dass der Jungspund gerade erst sein 13. Spiel in der Super League absolviert hat.

Nicht ganz 100

GC aber gab Rätsel auf, der Mannschaft fehlt es an Routine und es würde nicht erstaunen, sollten die Zürcher in den nächsten Wochen in den Abstiegsstrudel geraten. Am letzten Dienstag verabschiedete sich Captain und Leithammel Kim Källström durch die Hintertür. Vom Schweden wurde lange Zeit in den höchsten Tönen geschwärmt, plötzlich soll er Motivationsschwierigkeiten gehabt haben. Sein Abgang war stillos und manch einer dürfte sich gedacht haben: «Der hat sie nicht mehr alle…»

Ebenfalls nicht ganz bei 100 ist der FC Thun angelangt. Am nächsten Samstag steht das Spiel gegen Basel auf dem Programm – es wird das 99. Pflichtspiel in der Stockhorn-Arena sein. Mit gestärktem Selbstvertrauen soll auch der amtierende Meister gefordert werden.

Grasshoppers - Thun 0:1 (0:1)

3500 Zuschauer. - SR Klossner. - Tor: 37. Sorgic (Fassnacht) 0:1.

Grasshoppers: Vasic; Lavanchy, Bamert, Bergström, Antonov; Pnishi (60. Munsy); Caio, Brahimi, Bajrami, Andersen (75. Hunziker); Tabakovic (67. Gjorgjev).

Thun: Faivre; Glarner, Schindelholz, Bürki, Facchinetti; Tosetti (94. Schirinzi), Hediger, Lauper, Fassnacht; Rapp (91. Geissmann), Sorgic (75. Peyretti).

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Basic, Mall, Sherko, Sigurjonsson (verletzt) und Qollaku (U21). Thun ohne Ferreira, Bigler, Markovic und Reinmann (verletzt). 30. Pfostenschuss Rapp. Verwarnungen: 65. Glarner (Schwalbe). 70. Bürki (Foul). 94. Schindelholz (Foul). (Berner Zeitung)