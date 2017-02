Überraschend im Team, überraschend selbstkritisch

Der junge Mann ist medial noch nicht abgeschliffen, und das ist ganz gut so. «Nicht gut, sondern schlecht» sei seine Leistung gewesen, sagt Sven Joss, und weil man nicht sicher ist, ob der Fussballer das wirklich genau so meint, wie er es gesagt hat, fragt man leicht irritiert nach. «Ja, klar, ich bin nicht zufrieden mit mir», sagt Joss, «ich war defensiv zu wenig solid, habe zu viele Zweikämpfe verloren und nach vorne viel zu wenig gemacht.»

Einsatz verdient

Es sind kritische, selbstkritische Voten, die man selten von Fussballern hört. Und mal abgesehen davon, dass sie zu kritisch und zu selbstkritisch sind, erstaunen sie ohnehin sehr, weil YB bei den Grasshoppers gerade relativ mühelos 3:2 gewonnen hat. Und weil Sven Joss eigentlich keiner ist, der grosse Töne spuckt. Im Gegenteil: Der ruhige Berner spricht überlegt, nachdenklich, seine Antworten fallen sehr sparsam aus, er redet in der Regel nicht mehr, als unbedingt nötig ist.

Sven Joss stand am Samstagabend in Zürich eher überraschend in der YB-Startaufstellung. Manchmal geht es halt schneller, als man denkt. In der internen Hierarchie der Rechtsverteidiger lag der Youngster auf Rang 3, hinter dem gesetzten Routinier Scott Sutter und knapp hinter Wirbelwind Kevin Mbabu. Joss aber trainierte nach seiner Verletzungsserie im letzten halben Jahr zuletzt gut und verdiente sich eine Spielgelegenheit. Im August hatte er sich ja an der Schulter und im November am Knie verletzt – und nach seiner Rückkehr aus Thun im letzten Sommer erst knapp 10 Super-League-Minuten im YB-Dress absolviert.

Nun erfuhr Joss am Samstag rund 90 Minuten vor Spielbeginn von seiner Nomination. «Ich war überrascht, aber nicht nervös», sagt Joss, aber natürlich sei er zuvor ein bisschen enttäuscht gewesen, in den ersten Partien des Jahres 2017 nicht eingesetzt worden zu sein. «Doch ich stieg im Januar erst Mitte der Vorbereitung ins Training ein und musste mich deshalb gedulden.»

Ziel: Durchbruch bei YB

Die Leistung von Joss im Letzigrund war mässig wie jene seines Teams, aber nicht so schlecht, wie sie der Protagonist dieser Geschichte selber beurteilt. Er stand mit einem missglückten Rückpass am Ursprung des ersten Gegentores, wobei der sorglose Kasim Nuhu in dieser Szene noch schlechter agierte. «Das war nicht ideal von mir», sagt Joss, «und es ärgert mich, war GC nach diesem Tor zum 1:2 wieder im Spiel.»

Der enge Kampf um Einsatzzeiten auf der rechten Defensivseite hat sich trotz der nicht brillanten Darbietung von Joss verschärft. Der 22-Jährige sieht sich in der Hierarchie hinter Sutter und gleichauf mit Mbabu. «Und ich kann auch hinten links spielen, selbst wenn mein rechter Fuss besser ist. Dort war ich am Ende ja auch in Thun aufgestellt worden.»

Bei aller Zurückhaltung weiss Sven Joss genau, was er will: den Durchbruch bei den Young Boys. Eine weitere Ausleihe im Sommer sei nicht geplant, er wolle sich in Bern behaupten. «Es war immer mein Ziel, bei YB zu spielen.» (Berner Zeitung)