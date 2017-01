Uli Hoeness: Ganz der Alte

Dass die Bayern vor dem heutigen Rückrundenstart in Freiburg (20.30 Uhr) nur an der Tabellenspitze stehen, weil Uli Hoeness zurück ist, wäre dann doch eine Übertreibung. Anderseits:

Seit der 65-Jährige Ende November mit fast 98 Prozent der Stimmen als Präsident wiedergewählt worden war, haben die Süddeutschen in sechs Partien sechsmal gewonnen, unter anderem gegen die Berserker von Atlético Madrid und die Laufwunder aus Leipzig.

Gefragt wie eh und je

Der Glücksbringer (die Bayernfans sagen: Heilsbringer) sitzt vergangene Woche im edlen Hotel Victoria-Jungfrau in Interlaken. Am Nachmittag wird er sich vor Gästen, die für die Teilnahme am Alpensymposium zwischen 500 und 1250 Franken bezahlt haben, den Fragen von SRF- Moderator Stephan Klapproth stellen.

Hoeness ist das Highlight der Veranstaltung. Die Geschichte seines tiefen Falls vom Fussballmonument (Zitat Klapproth) zum Steuersünder und Sträfling sowie die Rückkehr als viel um­jubelter Präsident ist ja auch hervorragend. Hoeness ist begehrt wie eh und je.

Geschichte aus dem Gefängnis

Um die vielen Interviewwünsche erfüllen zu können, haben die ­Organisatoren vor dem Mittag einen Medientermin mit Uli Hoeness angesetzt. Der Patriarch ist pünktlich und rasch in Fahrt: Die Fifa sei nur hinter dem Geld her, das Niveau der letzten EM «unter aller Kanone» gewesen, die Kauffreude der chinesischen Klubs «völlig gaga», und der Schweizer Fussball bestehe ja nur aus dem FC Basel.

So weit, so gut. Einmal wird Hoeness gefragt, ob man darauf wetten solle, dass Bayern München 2017 nicht Meister werde. «Ich darf ja nicht mehr zocken», sagt er. Von einer Abhängigkeit will er ein paar Minuten später aber nichts wissen. «Es war keine Sucht, sondern ein unglaublicher Spass.» Bei seinem Prozess 2014 hatte Hoeness noch gesagt: «Ich habe Tag und Nacht gehandelt, das waren Summen, die für mich heute auch schwer zu begreifen sind.» So ist das mit Uli Hoeness. Er hat eine ambivalente Sicht auf die Dinge.

Ein weiteres Beispiel: Bei einem Podiumsgespräch letzten September in München erzählt er eine Episode aus seiner Zeit im Gefängnis. Wenn er nachts nicht habe schlafen können, habe er Talkshows gesehen, sich Notizen gemacht.

Er erwähnt die Sendung von Maybrit Illner, wo ein Gast mal von «situ­a­tiver Ethik» gesprochen habe. Hoeness hält das offensichtlich für einen fürchterlichen Begriff, entweder handle man ethisch oder nicht. Konsequent ist er selber aber auch nicht. Hoeness ist aus Katar nach Interlaken gereist. Im umstrittenen Wüstenemirat haben seine Bayern wie immer in den letzten Jahren ihr Wintertrainingslager abgehalten.

Er sagt: «Ich kann die Kritik nicht nachvollziehen. Wenn ich das Wetter in Europa betrachte, waren die Bayern wieder einmal klüger.» In Doha seien die Temperaturen angenehm, und der Rasen werde mit der Nagelschere gepflegt. Die Missstände auf den WM-Baustellen kehrt Hoeness zwar nicht unter den Teppich, er verharmlost sie aber auf obskure Art und Weise. Die Bedingungen seien für «die eine oder andere ausländische Arbeitskraft nicht perfekt.

«Wenn ich das Wetter in Europa betrachte, waren die Bayern wieder einmal klüger.» Uli Hoeness über das Trainingslager in Katar

Aber sie werden nicht besser, wenn wir nicht dorthin fahren.» Dank dem Trainingslager der Bayern habe sich der OK-Chef eine Stunde lang den deutschen Journalisten gestellt, meint er. Für einen Mann, der vor seiner Zeit im Gefängnis in Deutschland gerne die moralische Instanz gab, der mit der Kanzlerin dinierte und sinnierte, für so einen ist es ein erstaunliches Dahingerede.

Nadelstich an Dortmund

Was diese Geschichte auch zeigt: Uli Hoeness hat zu allem eine Meinung. Und das wird, die Aussage ist nicht sonderlich gewagt, den deutschen Fussball wieder massgebend beeinflussen. Hoeness versteht es meisterhaft, Themen zu setzen, die Berichterstattung zu steuern. Seit seiner Rückkehr als Präsident ist er fast täglich in den Medien.

Kürzlich meinte er in einem Interview mit Sky zum langjährigen Konkurrenten aus Dortmund, der BVB habe fälschlicherweise gemeint, dem FC Bayern auf die Pelle rücken zu können: «Und was ist ­passiert? Ich habe an Weihnachten auf die Tabelle geschaut und festgestellt: Es sind wieder zwölf Punkte.»

Die Replik aus Dortmund liess nicht lange auf sich warten, in der «Welt am Sonntag» unterstellte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke seinem Münchner Gegenspieler «eine Wahrnehmungsstörung». Es dürfte so weitergehen, Hoeness Duplik folgen. Die Resozialisierung ist geglückt, Mia-san-mia-Uli ist wieder Mia-san-mia-Uli. Fast könnte man meinen, er sei nie weg gewesen.

In Interlaken fragt Moderator Stephan Klapproth Hoeness fälschlicherweise einmal, was denn los sei, sein Klub sei ja nicht mal mehr Erster. Die Personifizierung des Serienmeisters kontert süffisant. «Ich glaube, Sie sind ein bisschen zu spät.» Gelächter im Publikum. Und Uli Hoeness fügt an: «Man muss schnell sein, Bayern ist fast immer Erster.» (Berner Zeitung)