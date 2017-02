Von Angsthasen und Vaterfreuden

Als Dennis Hediger im Café eintrifft, ist der vereinbarte Zeitpunkt seit fünf Minuten verstrichen. Hediger entschuldigt sich, die vierjährige Tochter der Partnerin wolle halt nicht immer gleich schnell zu Mittag essen, sagt er und lacht. Solche und ähnliche Sätze werden vom 30-Jährigen in Zukunft wohl noch etwas öfter zu hören sein. Denn seine Freundin, der er im März das Jawort geben wird, erwartet im April das erste gemeinsame Kind.

Im Leben des 30-Jährigen läuft gerade einiges nach Wunsch. Nicht nur im privaten, sondern auch im geschäftlichen und sportlichen Bereich. Hediger ist bekanntlich Inhaber zweier Firmen und sowohl fürs Personaltraining mit Team Hediger als auch für seine Ernährungslinie Fitfood hat der Berner einige Expansionsprojekte im Kopf.

Das Kerngeschäft Hedigers liegt indes freilich immer noch auf dem Fussballplatz. Dass sich daran auch in naher Zukunft nichts ändern wird, hat der Captain des FC Thun in der vergangenen Woche gleich selbst unterstrichen, indem er seinen auslaufenden Kontrakt bei den Berner Oberländern um zwei Jahre verlängerte. Es habe Angebote anderer Vereine gegeben, sagt Hediger. Fügt aber an: «Für mich war immer klar, dass mein Weg hier weitergeht.»

Zufall, Glück, Pech

Die Tabellensituation sieht für die Thuner seit langem unbefriedigend aus. Diese spiegle aber, wie so oft, nicht die Realität auf dem Rasen, sagt Hediger und erzählt vom jüngsten Auftritt gegen Basel (0:2), als ihnen trotz vieler Möglichkeiten ein Torerfolg verwehrt blieb. Und ihm kommt noch eine Vielzahl von Partien in den Sinn, bei denen für die Thuner mehr dringelegen wäre.

Ein Problem, das die Thuner in dieser Saison eng begleitet, ist die Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Das weiss auch Hediger. Auf der Tribüne werde in solchen Situationen gerne von Zufall, Glück oder Pech gesprochen. Das sind allerdings keine Konzepte, mit denen sich Hediger beschäftigt. «Effizienz kann man nicht trainieren», sagt er. «Wir müssen uns mit dem beschäftigen, was wir ­beeinflussen können.» Seit 2010 spielt Hediger nun in Thun. Aus der Ruhe bringen lässt er sich nicht.

«Man muss sehen, woher wir kommen», sagt er. Nach dem Abgang von Coach Urs Fischer seien «turbulente Zeiten» an­gebrochen, gewohnte Strukturen wurden über den Haufen geworfen, und erst unter Jeff Saibene kehrte die Ruhe wieder ins Oberland zurück. In den letzten Monaten sei die Entwicklung «sehr, sehr gut» sagt er.

Hediger ist ein versierter Gesprächspartner, der nicht nur jedes Tor Luzerns letzte Woche gegen YB sekundenschnell analysieren und dementsprechend die erfolgsversprechendste Thuner Taktik für das samstägliche Aufeinandertreffen mit den Innerschweizern (17.45 Uhr) formulieren kann.

Er denkt auch über den Fussballplatz hinaus. Die Phase der finanziellen Turbulenzen und der daraus resultierenden Spendeaktion habe er «nüchtern» erlebt. «Weil ich weiss, dass es gut kommen wird.» Allerdings ist dem 30-Jährigen auch bewusst, dass nicht jedes Jahr um Geld gebettelt werden könne.

Hediger ist ambitioniert, und er wünscht sich, dass die Thuner wegkommen vom Image des kleinen Vereins, der den Gegnern nur das Leben schwer mache. Vor einem Spiel wie letzte Woche gegen Basel bekomme er immer wieder aufmunternde Schulterklopfer mit der Botschaft, gegen die müsse man als Thun ja nicht gewinnen. Diese Aussenwahrnehmung stört Hediger.

Es gebe keinen Grund für diese «Angsthaseneinstellung». Das Ende seiner Karriere sieht die Thuner Iden­tifikationsfigur noch in weiter Ferne, auch wegen seiner ausgezeichneten körperlichen Verfassung, und langweilig werde es ihm mit all seinen Projekten sowieso nie. Und sollte es doch einmal vorkommen, fläzt er nicht einfach vor dem Fernseher. «Dann lieber noch eine dritte Firma oder ein drittes Kind.»

(Berner Zeitung)