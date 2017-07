Wenn Machos lobende Worte finden

Louis van Gaal ist nicht unbedingt als Charmbolzen bekannt. Viel eher fiel der Ex-Coach von Ajax Amsterdam, Barcelona, Bayern München, Manchester United und des holländischen Nationalteams in der Vergangenheit als knorriger Griesgram auf, welcher Komplimente nur schwer über seine Lippen brachte. Umso erstaunlicher muteten seine wohlwollenden Worte nach dem 1:0-Erfolg der holländischen Frauenfussball-Equipe vom letzten Sonntag zum EM-Auftakt gegen Norwegen an.

«Ein grosses Kompliment an unsere Damen für ihre Leistung, das war guter Fussball, den sie da gezeigt haben. Tempo, Taktik, Technik, alles hat gestimmt, ich bin verblüfft über das Niveau», sagte der 65-Jährige am Tag nach dem Spiel in einer holländischen Sportsendung. Dabei garnierte er seine Huldigung mit einem herzhaften Lachen, was in seinem Fall schon fast ein Kompliment an und für sich ist . . .

Mehr als zwei Millionen Holländerinnen und Holländer sahen das Eröffnungsspiel ihres Teams am TV. Eine tolle Quote, zumal Frauenfussball wie in vielen anderen Ländern auch in Holland nur ein Schattendasein fristet. «Oranjehype!», titelte die auflagenstarke Zeitung «Algemeen Dagblad» am Montag nach dem Sieg. «Oranger Hype!» Die Medien sind begeistert auf den EM-Zug auf­gesprungen, berichten in einem ähnlich grossen Umfang wie über die für Holländer fast schon heilige Tour de France.

«Natürlich hat das Interesse auch damit zu tun, dass die Europameisterschaft hier in Holland stattfindet», sagt Pieter van der Meer, der für eine Radiostation arbeitet. Zudem seien seine Landsleute im Sport ziemlich begeisterungsfähig. «Wenn es gut läuft, fangen plötzlich alle an, sich dafür zu interessieren», erklärt van der Meer. Die Euphorie könnte also demnächst sogar noch grösser werden. 21 732 Zuschauer, unter ihnen auch das Königspaar Willem-Alexander und Máxima, verfolgten die Partie in Utrecht übrigens live im Stadion – ein absoluter Rekord für ein Frauenspiel in Holland.

Aad de Mos und Louis van Gaal sind Brüder im Geiste. Männer der ganz alten Schule. Machos, für die klar ist, wer zu Hause den Putzlappen schwingt und in der Küche zu stehen hat. Doch auch der 70-jährige de Mos, ein überaus weit gereister Trainer, der in acht verschiedenen Ländern als Fussballlehrer tätig war, zog nach dem Startspiel überraschend ­seinen Hut vor dem Auftritt der Holländerinnen. «Da können einige Männer aus der Ehren­division (1. Liga in Holland) sogar noch einiges von diesen Frauen lernen», teilte er nach dem Spiel gegen Norwegen per Twitter mit. Oha! Ob da einige ergraute Herren altersmilde geworden sind?

In allen sieben EM-Städten gibt es Fanzonen. Ob in Breda, Deventer, Doetinchem, Enschede, Rotterdam, Tilburg oder Utrecht: Familiengerecht sind sie alle, das Wohl der Kinder liegt den Holländern am Herzen. So können Kids an den Matchtagen einen DJ-Kurs belegen, auf Spiel­plätzen herumtollen, auf einem Karussell fahren oder Fussballbillard spielen. Die Eltern können sich derweil an den Foodtrucks, den vielen Musikbands oder den DJ-Sets vergnügen.

Natürlich hat es auch TV-Screens, auf denen die Partien live übertragen werden. Während beim Spiel der Holländerinnen in Utrecht oder bei der Be­gegnung zwischen Deutschland und Schweden in Breda in den Fanzonen richtig viel los war, herrschte etwa beim Duell zwischen Italien und Russland gähnende Leere. So frauenfussball­afin sind die Holländer dann auch wieder nicht, dass sie aus jeder Partie eine Party veranstalten . . .

Apropos Party: Holländische Fans sind bekannt für ihre Kostüms und ihre Kreativität. Und so bestritten viele Anhänger vor dem Spiel in Utrecht den heut­zutage fast schon obligaten Fanmarsch nicht zu Fuss, sondern fahrend in Golfwagen. Die Stimmung in den auf Strassen unüblichen Fortbewegungsmitteln war entsprechend feuchtfröhlich.

Auf dem Wappen des holländischen Fussballverbands prangt seit je ein Löwe mit wallender Mähne. Eigens für die Frauen- EM wurde der Löwe nun durch eine filigrane, brüllende Löwin ersetzt. Ob das den Machos Louis van Gaal und Aad de Mos dann doch nicht eher zu weit geht, ist indes nicht bekannt. (Berner Zeitung)