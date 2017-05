Wie Messi auf Sand

Der heisse Schweizer Poker ging auf. Im dritten Vorrundenspiel an der Beachsoccer-WM auf den Bahamas verzichtete Nationaltrainer Angelo Schirinzi gegen Senegal auf seinen besten Akteur Noel Ott, der bei eine

r Verwarnung im Viertelfinal gesperrt gewesen wäre. «Natürlich hätte ich lieber gespielt. Aber es hat sich gelohnt, wir gewannen und sind Gruppensieger», sagt Ott. Nun ist der ­23-Jährige am Donerstag dabei, wenn es gegen die Beachsoccer-Grossmacht Iran geht. Die Ausgangs­lage ist verführerisch, weil die Favoriten Brasilien, Portugal und Italien in der anderen Tableauhälfte stehen, im Halbfinal würde auf die Schweiz ein Treffen mit Paraguay oder Tahiti warten.

Einer der Weltbesten

Im Iran sind die besten Sandfussballer Helden, die WM-Partien werden von rund 15 Millionen Zuschauern am TV verfolgt. In der Schweiz dagegen sind die ­Nationalspieler Randsportler, was sie manchmal ärgert, weil die Auswahl in einer global betrie­benen Disziplin zur Weltklasse gehört. Und Ott ist zu einem Ausnahmekönner aufgestiegen, er wird als «Messi des Beachsoccers» bezeichnet und gehört wie Sturmkollege Dejan Stankovic (31) zu den besten Akteuren der Welt.

Der flinke, wendige, schussstarke Ott passt glänzend zum kräftigen, schlauen, erfahrenen Stankovic. «Wir verstehen uns blind», sagt Ott. Beide sind bei GC engagiert, zudem bestreiten die Aargauer Meisterschaften in Russland und Italien und achten darauf, als Duo verpflichtet zu werden. Auf den Bahamas wird Ott von 18 Familienmitgliedern und Freunden unterstützt, die Stimmung in der Schweizer Delegation ist familiär. Und vor dem Viertelfinal sagt ­Noel Ott: «Wir wollen auf den Bahamas Geschichte schreiben.» Von seinen Toren wird es auch abhängen, ob die Schweizer Siegesserie an der WM fortgesetzt wird. (fdr)