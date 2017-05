Wieder vereint

Plötzlich taucht letzte Woche auf der Website des Fussballverbands Bern/Jura ein Name als Trainer des FC Wabern auf. Nicht irgendein Name, sondern ein altbekannter in den Kreisen des Zweitligisten. Rolf Rotzetter. Bis letzten Sommer amtete der Freiburger als Cheftrainer des FCW. Nach drei erfolgreichen Saisons, in denen er die Spieler weiterentwickelte und ein Team formte, das sich jeweils souverän den Verbleib in der regionalen 2. Liga sicherte und vor zwei Jahren gar beinahe aufgestiegen wäre, erhielt er vom Promotionsligis­ten Köniz ein Angebot und zog weiter.

Die Trennung sollte für beide Parteien nicht von Erfolg gekrönt sein. Nach lediglich neun Monaten wurde Rotzetters Vertrag bei Köniz nach anhaltender Erfolglosigkeit «in gegenseitigem Einvernehmen» aufgelöst. Beim FC Wabern übernahm Domenico Calvetti die Geschicke, und das Team holte in der Vorrunde in zwölf Partien 16 Punkte und überwinterte als Neunter, womit er «sehr zufrieden» war, wie der Basler verlauten liess.

Zwischen Team und Trainer kamen indes immer mehr Spannungen auf. Calvetti spricht von «unterschiedlichen Vorstellungen», wenn es beispielsweise um den Besuch der Trainings gehe. «Es hat einfach nicht gepasst.» Deshalb entschloss er sich im März dazu, seinen Vertrag per Ende Saison zu künden.

Zeichen für die Mannschaft

Sportchef Daniel Luck spricht von einer «unbefriedigenden Situation». Vorstand und Trainer wollten aber die Saison professionell und erfolgreich zu Ende bringen. Nach dem schlechten Start in die Rückrunde – in den ersten fünf Spielen holte der FCW lediglich 2 Punkte – wurde jedoch nach der Niederlage bei Dürrenast (0:3) vor anderthalb Wochen entschieden, die Zusammenarbeit bereits jetzt zu beenden. «Wir wollten ein Zeichen setzen für die Mannschaft», sagt Luck.

Die Waberer sind in der äusserst ausgeglichenen Gruppe 1 in akute Abstiegsgefahr geraten. Nach der Heimniederlage gegen Schönbühl am Samstag (2:3) sind sie gar auf einen Relegationsplatz abgerutscht. Sportchef Luck ist sich des Ernsts der Lage bewusst. Von Abstiegsangst will er indes nichts wissen. «Wir haben es immer noch in den eigenen Füssen.»

Dass der FCW die Hoffnung auf den Ligaerhalt nicht aufgegeben hat, ist auch mit Rolf Rotzetter verbunden, der nicht nur auf der Verbandswebsite wieder als Wabern-Trainer fungiert, sondern wahrhaftig in der Coachingzone.

Nach der Kündigung Calvettis habe er mit Rotzetter Kontakt aufgenommen und ihn gefragt, ob er sich auf die neue Saison hin eine Rückkehr zum FC Wabern vorstellen könne, erzählt Daniel Luck. Er lehnte aber ab. Als sich abzeichnete, dass Calvetti seinen Vertrag nicht erfüllen würde, kontaktierte Luck Rotzetter erneut, und nach einiger Bedenkzeit sagte der Freiburger zu, bis Saisonende einzuspringen. «Es ist nicht einfach, aus der Promotion League wieder in die 2. Liga zu kommen», sagt Luck, erinnert aber an die gemeinsamen Erfolge, die er damals noch als Spieler hautnah miterlebte.

Nachfolger steht bereit

Nun sind die beiden wieder vereint. «Der Klub liegt mir am Herzen», sagt Rotzetter. Er sei immer in Kontakt geblieben mit den Spielern und dem Umfeld des FC Wabern, und er besuchte regelmässig die Spiele. Doch auch wenn die Verbundenheit zum FCW gross ist – für den ehemaligen YB-Verteidiger steht ungeachtet dessen, ob er mit seiner Mannschaft den Ligaerhalt schafft, fest, dass er in der nächsten Saison nicht mehr an der Seitenlinie stehen wird.

Sein Nachfolger, den der Klub noch nicht bekannt geben möchte, hat am letzten Freitag einen Vertrag unterzeichnet. Wie seine Zukunft aussehe, sei völlig offen, sagt Rotzetter. Der Fokus liegt auf dem Hier und Jetzt, dem Abstiegskampf in der regionalen 2. Liga. Rotzetter weiss: «Es wird nicht einfach.» (Berner Zeitung)