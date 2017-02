YB bindet Aebischer langfristig – Duah leihweise zu Xamax

Die sportliche Führung um Sportchef Christoph Spycher macht Nägel mit Köpfen: Innerhalb einer Woche gelang es, zwei absolute Leistungsträger und einen jungen Hoffnungsträger für längere Zeit an sich zu binden. Vor sieben Tagen verlängerte der Verein mit Sékou Sanogo bis 2020, vor zwei Tagen mit Guillaume Hoarau bis 2020, und nun mit Nachwuchsnationalspieler Michel Aebischer.

Der Verein teilte am Freitagnachmittag die Vertragsverlängerung bis 2021 mit dem 20-jährigen Mittelfeldspieler mit. Erstmals stand Aebischer Anfang Dezember beim 3:1-Sieg gegen Basel in der Startformation, mittlerweile kam er in der Super League fünfmal zum Einsatz.

Ausserdem gab die Vereinsführung ein Leihgeschäft bekannt. Der 20-jährigen Kwadwo Duah wird bis Saisonende beim Challenge-League-Klub Xamax mitkicken. Der Offensivspieler wurde im bisherigen Saisonverlauf wettbewerbsübergreifend 14 Mal eingesetzt und erzielte drei Tore. Bei den Neuenburgern soll das YB-Eigengewächs «den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen», wie es in der Mitteilung heisst. (mib/pd)