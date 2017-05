YB-Noten: Der Papa am Muttertag

Yvon Mvogo: Note 4,5

Wirkte sicher und souverän an einem für ihn ruhigen Nachmittag. Beim Gegentor chancenlos.

Kevin Mbabu: Note 5,5

Wie fast immer in den letzten Wochen einer der auffälligsten Akteure bei YB. Kaum vom Ball zu trennen, offensivstark, dynamisch, flankensicher. Holte die gelb-rote Karte gegen Claudio Lustenberger mit einem seiner unwiderstehlichen Läufe heraus.

Kasim Nuhu: Note 4

Der schwächste YB-Spieler, weil zuweilen fahrig. Das trübte seinen eigentlich guten Auftritt. Beim Luzerner Tor zudem mit grobem Stellungsfehler. Der junge Innenverteidiger erhielt eine Spielgelegenheit, dafür sass Steve von Bergen überraschend auf der Bank. Der Captain soll aber am Mittwoch in Vaduz und am Sonntag gegen Basel laut Trainer Adi Hütter wieder dabei sein.

Alain Rochat: Note 5

Der Routinier gefiel mit starker Angriffsauslösung und konzen­trierter Vorstellung. War am Muttertag wie ein Papa: Ohne den 34-Jährigen hätte das Durchschnittsalter des sehr jungen YB-Startteams 23 Jahre betragen!

Loris Benito: Note 5

Erstmals seit November (und mal wieder längerer Verletzungspause) in der Startformation. Benito bewies sein grosses Potenzial – und dürfte sich bald als YB-Leistungsträger etablieren.

Denis Zakaria: Note 5,5

Der Dominator im zentralen Mittelfeld. Gewann viele Zweikämpfe, war aktiv und fleissig, bereitete das 4:1 herrlich vor.

Michel Aebischer: Note 5

Der Youngster, wie Zakaria erst 20, ersetzte den verletzten Sékou Sanogo vorzüglich. Umsichtig, kluger Stratege, passsicher. Hätte beinahe aus rund 50 Metern ein Tor erzielt, sein Schuss prallte aber an die Lattenoberkante.

Yoric Ravet: Note 5,5

Spielfreudig, überzeugend, entschlossen. War an der Entstehung der ersten drei Tore beteiligt.

Miralem Sulejmani: Note 6

Überragender Matchwinner. Schoss die ersten zwei Tore, bereitete die zwei weiteren vor.

Roger Assalé: Note 5

Manchmal zu überhastet. Aber oft anspielbar, traf zum 3:1.

Michael Frey: Note 5

Schuf mit viel Einsatz Räume für die Mitspieler. Wurde für seinen Fleiss belohnt, schoss das 4:1.

Leonardo Bertone: Note 4,5

63. Minute für Frey. Coach Adi Hütter möchte die letzten Saisonspiele auch für personelle und taktische Experimente nutzen. YB agierte mit Bertone nicht mehr im 4-4-2, sondern im 4-3-3-System. Forderte die Bälle, schoss mehrmals, war ein Aktivposten.

Alexander Gerndt: ohne Note

79. Minute für Sulejmani.

Thorsten Schick: ohne Note

83. Minute für Ravet.



Noten: 6 = herausragend; 5 = gut; 4 = solid; 3 = ungenügend; 2 = schlecht; 1 = sehr schlecht. (Berner Zeitung)