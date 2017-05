YB-Noten: Schwacher Auftritt

Die Young Boys verlieren am Mittwochabend gegen Vaduz mit 0:1. Die Berner dominierten das Spiel grösstenteils, ein Eckball und das Tor von Mario Bühler reichten den Liechtensteinern jedoch für den Sieg. Mehr...

Am Mittwoch spielt YB in Vaduz. Und die Personalplanungen laufen. Von Thun kehrt Marco Bürki zurück – und auch dessen Teamkollege Christian Fassnacht könnte in Bern landen. Mehr...