Zurück in die Zukunft

Man erhält – mal wieder – den Eindruck, YB stehe vor erfreu­lichen Zeiten. Fast täglich verlängert ein Hoffnungsträger seinen Vertrag, nach den Säulen Sékou Sanogo und Guillaume Hoarau band sich am Freitag Youngster Michel Aebischer langfristig (bis 2021) an den Klub.

Der seit ­kurzem 20-Jährige, von dessen Qualitäten Trainer Adi Hütter schwärmt, könnte im Sommer Denis Zakaria im zentralen Aufbau als Stammkraft ersetzen. Zakaria dürfte ja einer jener YB-Akteure sein, die ins Ausland wechseln.

Für Schlagzeilen sorgen die Young Boys derzeit also vor allem abseits des Rasens, was normalerweise kein gutes Zeichen ist. Im Winter 2017 aber ist es beim Berner Sportklub ruhig wie selten, nach der Installierung von Christoph Spycher als Sportchef vor bald einem halben Jahr herrscht Ordnung im Betrieb. Seither verlor YB kaum mehr, und dennoch ist sportlich irgendwie ein wenig die Luft draussen, weil der FC Basel auch in dieser Saison einsam an der Spitze der Super League steht.

Selbstverständlich widerspricht Adi Hütter dieser Meinung vehement. Der YB-Trainer sagt: «Für uns ist die Luft nicht draussen. Das haben wir letztes Wochen­ende gesehen. Es ist wichtig, dass wir am Samstag gegen St. Gallen eine Reaktion zeigen.»

Hütter spricht von «Blamage»

Mit 1:4 verloren die Young Boys zuletzt in Luzern, es war ein unerwarteter Absturz, und Hütter findet sogar, die Seinen hätten sich dabei «blamiert». Es ist ein starker Ausdruck, doch dem Trainer missfiel, wie seine Mannschaft nach gutem Beginn aus­einanderfiel. «Aber wenn wir nun wieder monatelang kein Spiel verlieren, dann kann ich mit dieser Niederlage leben», sagt er.

Wenn man die Lage plakativ betrachten will, und das tut man in diesen Zeiten ja gerne, dann darf man behaupten, auf YB warten in der Liga bis Saisonende 16 Testspiele mit Wettkampfcharakter. Basel ist nicht einzuholen, Rang 2 ist den Young Boys kaum zu nehmen.

Und so richtet sich der Fokus angesichts der Titelsehnsucht extrem auf den anderen Wettbewerb, den Cup, wo am 1. März der Viertelfinal zu Hause gegen Winterthur (Challenge League) ansteht. «Für Umfeld, Medien und Fans mag das stimmen», sagt Hütter, «aber ich sehe das komplett anders. Wir müssen alle Spiele ernsthaft angehen. Und das werden wir auch.»

Tolle Serie im Frühling 2016

Im Prinzip stehen die Young Boys im Februar 2017 vor einer ähn­lichen Situation wie im Februar 2016. Damals waren sie zur Winterpause 15 Punkte hinter Basel gelegen, nach zwei Spieltagen in der Rückrunde hatte der Rückstand sogar 19 Zähler betragen. «Damals aber mussten wir noch GC einholen», sagt Hütter. Das gelang: Die Grasshoppers, die im Winter 5 Punkte mehr auf dem Konto hatten, lagen Ende Saison 16 Punkte hinter YB.

In der beeindruckenden Rückrunde 2016 sammelten die Young Boys mit 41 Punkten sogar einen Zähler mehr als Basel. Dabei waren sie mit zwei 1:1 gegen GC und in Vaduz bescheiden in die zweite Halbserie gestartet. Doch ab der 21. Runde gewann YB vor einem Jahr bis Saisonende sogar 5 Punkte mehr als Basel. «Es ist erneut schwierig, dem FCB näher zu kommen», sagt Adi Hütter, «wenn er nur alle paar Monate ein Spiel gegen uns verliert.»

Nun hätten die Young Boys nach dem Stotterstart und den Verletzungssorgen im Sommer nichts dagegen, wenn sich die Geschichte auch in der Rückrunde wiederholt. «Und auch wenn alle sagen, wir würden sowieso Zweiter werden», sagt Hütter, «müssen wir das zuerst beweisen.»

Wegen der YB-Niederlage in Luzern besteht zumindest noch eine gewisse Spannung im Kampf um Rang 2, der im Sommer erneut zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt. Die Young Boys wissen Bescheid. Sie wollen in den nächsten Monaten gewissermassen zurück in die Zukunft – mit dem Cup als zusätzlichem Anreiz.

