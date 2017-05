Der Weg ist weit

Am 17. Januar 2016 hatte das Schweizer Nationalteam bei der 21:34-Kanterniederlage in Holland eine desaströse Darbietung abgeliefert. Es folgte ein Trainerwechsel von Rolf Brack zu Michael Suter. Es herrschte Aufbruchstimmung, im November brachte eine verjüngte Schweizer Equipe Europameister Deutschland beim 22:23 in Zürich an den Rand einer Niederlage.

Und schon wurden vor dem gestrigen EM-Qualifikationsspiel in Biel gegen Portugal Szenarien entworfen, wie sich die Gastgeber für die EM 2018 in Kroatien qualifizieren könnten. Zwei Siege gegen die Südeuropäer, darauf folgend ein Erfolg im «Final» um den zweiten, zur EM-Teilnahme berechtigenden Platz gegen Slowenien im Juni. Was angesichts der Situation, in der sich die Schweizer noch vor kurzem befunden haben, eine Art Wunder bedeutet hätte.

Diese gibt es auch im Sport immer wieder, in der komplexen Sparte Handball sind sie jedoch schwer zu bewerkstelligen. Die Schweiz unterlag Portugal 25:27 und wird mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit nicht an der nächsten EM teilnehmen.

Schlechter Start

Die Gastgeber starteten schlecht in die Partie. Lenny Rubin erzielte erst in der 11. Minute den ersten Treffer zum 1:4. Sie holten bis zur Pause auf 11:13 auf, vergaben dann vor allem wegen schlechter Chancenverwertung die Möglichkeit auf die Wende. Portugal lag in der zweiten Halbzeit mit bis zu sieben Treffern im Vorsprung, ehe die Schweizer das Resultat noch etwas verschönern konnten. «Was wir heute gesehen ­haben, war Realismus auf dem Feld», ordnete Nationaltrainer Michael Suter das Geschehen ein.

«Ich hatte vor der Partie darauf hingewiesen, dass die Portugiesen eine routinierte, abgezockte Truppe sind. Dies bestätigte sich.» Die jungen Schweizer begingen mehr Fehler als der Gegner, die wenigen Routiniers vermochten das Steuer auch nicht herumzureissen. Andy Schmid lieferte trotz seiner fünf Treffer eine mittelmässige Darbietung ab und verwertete zwei Siebenmeter nicht, Manuel Liniger blieb ganz ohne Torerfolg.

Lichtblick Rubin

Eine gute Leistung gelang hingegen Lenny Rubin, der nach sieben Treffern zum besten Schweizer Spieler gewählt wurde. Auch der Thuner sprach an, dass die Portugiesen in ihrer Entwicklung weiter seien. «Sie haben mehr Erfahrung. Die Fehler, die wir heute gemacht haben, werden wir hoffentlich in einem Jahr nicht mehr machen.» Die Schweizer haben den weiten Weg in Richtung einer besseren Zukunft erst angetreten.

Realistisch ist eine Qualifikation für die EM 2020, die erstmals mit 24 statt mit 16 Teams ausgetragen wird. Und zwei Jahre später ist die Schweiz vielleicht gar Co-Gastgeber. Sie hat zusammen mit Deutschland und Dänemark eine Kandidatur für die EM 2022 eingereicht. (Berner Zeitung)