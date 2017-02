Bern siegt, Plüss trifft

Natürlich sind die Augen auf ihn gerichtet. Vor allem auf ihn. Bern spielt gegen Kloten, für die eine Mannschaft geht es um den Qualifikationssieg, für die andere um einen Platz in den Playoffs. Die meisten Zuschauer interessiert aber vielmehr: Wie spielt er nun, Martin Plüss, einen Tag nach der Meldung, wonach der Captain den SCB nach dieser Saison verlassen wird? Die Antwort: auffällig und gut.

Plüss hat früh das 1:0 auf dem Stock, zielt aber daneben. Im dritten Drittel gelingt ihm der Treffer zum 3:0; frenetisch bejubelt von den Fans, mit einem Lächeln quittiert vom Torschützen. Am Ende siegt der SC Bern 3:2. Könnten die Fans den besten Spieler bestimmen, Plüss würde mit Sicherheit gewählt. So aber ist es Tristan Scherwey, der zu Ehren kommt – immerhin auch ein Fanliebling und am Freitag tatsächlich der beste Akteur.

«Es wurde lange spekuliert. Nun haben wir die Gewissheit, dass ‹Plüssi› gehen wird», sagt Scherwey. «Ich hätte mir gewünscht, dass er bleibt. Aber Wechsel gehören dazu.» Und: «Wir müssen uns aufs Eishockey konzentrieren. Gibt es jetzt ein Larifari, sind wir im März früher in den Ferien, als uns lieb sein kann.»

Von Larifari beim SCB kann zurzeit nicht die Schreibe sind. Vielmehr ist sportlich alles im Lot, die Playoff-Teilnahme längst gesichert. In solchen Situationen weichen Interessen nicht selten auf Nebenschauplätze aus. Wobei ein nicht verlängerter Vertrag eines Spielers, der einen Klub während neun Saisons geprägt hat, alles andere als nebensächlich ist. Dass sich Plüss und Sportchef Alex Chatelain bei den Verhandlungen letztlich nicht ge­funden haben, sorgt für heftige Diskussionen. Das ganze Meinungsspektrum von absolut unverständlich bis nachvollziehbar wird abgedeckt.

Lasch und Gagnon im Fokus

Die Zuschauer auf der Stehrampe jedenfalls widmeten Plüss ein Spruchband. Zum optischen erhielt der Captain vor dem ersten Puckeinwurf auch einen akustischen Liebesbeweis des Publikums. Danach wurde Eishockey gespielt, recht zügig und ansehnlich. Bis zum ersten Tor mussten die Anwesenden ein Weilchen warten – manche dürften es sogar verpasst haben. Als Ryan Lasch den Puck über die Linie stocherte, verblieben im Startdrittel vier Zehntelsekunden auf der Match­uhr.

Spätestens nachdem Aaron Gagnon früh im Mittel­abschnitt (22. Minute) zum 2:0 getroffen hatte, dürfte manch einem klar geworden sein, dass es am Freitag beim SCB nicht nur um Plüss, sondern eben auch um eine möglichst gute Playoff-Vorbereitung ging. Lasch und Gagnon sind zurzeit nur gesetzt, weil Verteidiger Maxim Noreau nicht einsatzfähig ist. Sobald der Kanadier in die Aufstellung zurückkehrt, wird für einen der beiden Torschützen ein Platz auf der Tribüne fällig. Entsprechend legten sich die beiden Ausländer gegen Kloten ins Zeug.

Der auffälligste SCB-Akteur war aber Scherwey. Er rackerte, checkte, provozierte, schaffte Räume für seinen Center, als wolle er Plüss unbedingt ein Tor ermöglichen. Schliesslich reüssierte Plüss ohne die Hilfe seines Flügels, bei doppelter Überzahl in der 41. Minute. Nach zwei Gästetreffern kam der Leader noch ins Zittern, letztlich holte er aber die drei Punkte, baute den Vorsprung auf den zweitklassierten ZSC auf sieben Zähler aus.

Kloten hingegen ist nach der Niederlage gegen Bern definitiv in der Platzierungsrunde. Dieses Verdikt möchten die SCL Tigers heute im Derby vermeiden. Für das Spiel der vielleicht letzten Chance kommt der SCB gemäss Statistik gerade recht. Langnau hat die letzten fünf Heimpartien gegen den Rivalen gewonnen. Das SCB-Erfolgsrezept heute in Langnau ist laut Scherwey ein einfaches: «Beim ersten Schuss für einmal kein Tor kassieren.» (Berner Zeitung)