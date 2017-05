Champions League: Diese Gegner erwarten den SCB

Der SC Bern bindet einen weiteren Leistungsträger langfristig an sich: Center Mark Arcobello hat einen neuen, bis 2020 gültigen Vertrag unterschrieben – ohne Ausstiegsklausel für die NHL. Mehr...

So nah an den feiernden SCB-Spielern war wohl niemand: Eine Berner Werbeagentur hatte zwei Minikameras am Meisterpokal montiert. Das Resultat ist ein kurzweiliger, wilder Bilderrausch. Mehr...