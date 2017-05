Champions League: Rückkehr für Kari Jalonen

SCB-Meistertrainer Kari Jalonen nahm in Köln an der Gruppenauslosung für die Champions Hockey League (CHL) teil und zur Kenntnis, dass seine Mannschaft auf die Nottingham Panthers, auf Mountfield Hradec Kralove und auf TPS Turku trifft. Damit wurde dem Schweizer Meister ausgerechnet jener finnische Klub zugelost, für den Jalonen vier Jahre als Spieler und fünf Saisons als Headcoach gewirkt hatte.

«Ich lebte dort, ich coachte dort, ich gewann dort den Titel, daher ist es für mich eine spezielle Sache», wurde der Finne auf der CHL-Internetseite zitiert. Zwei der vier Teams werden die Gruppenphase überstehen und die Achtelfinals erreichen. Einfach ist die Aufgabe für den SCB nicht, aber durchaus lösbar. Nottingham ist trotz vieler Ausländer im Kader nur Aussenseiter; der englische Klub qualifizierte sich, indem er am Continental-Cup triumphierte.

Mount­field, das wie letztes Jahr am Spengler-Cup teilnehmen wird, erreichte in Tschechien den Playoff-Halbfinal. Turku beendete nach etlichen mageren Jahren die finnische Qualifikation auf Platz 2, schied dann aber im Playoff-Viertelfinal aus. Der CHL-Spielplan ist noch nicht erstellt, doch der Wettbewerb beginnt am 24. August und endet am 6. Februar 2018 mit dem Final.

Gruppe A: Banska Bystrica, Grizzlys Wolfsburg, Red Bull Salzburg, Tappara Tampere.

Gruppe B: Stavanger Oilers, Malmo Redhawks, KalPa Kuopio, Kometa Brno.

Gruppe C: Neman Grodno, JYP Jyvaskyla, EV Zug, Vienna Capitals.

Gruppe D: Esbjerg Energy, Ocelari Trinec, Adler Mannheim, HV71 Jonkoping.

Gruppe E: Cardiff Devils, HC Davos, Bili Tygri Liberec, Vaxjo Lakers.

Gruppe F: Nottingham Panthers, Mountfield Hradec Kralove, TPS Turku, SC Bern .

Gruppe G: Comarch Cracovia, IFK Helsinki, Brynas Gavle, Red Bull Munich.

Gruppe H: Gap Rapaces, KAC Klagenfurt, ZSC Lions, Frolunda Gothenburg.

(Berner Zeitung)