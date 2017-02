«Dann geht Langnau ab wie die Feuerwehr»

Flurin Randegger, Ihr Bruder liegt mit dem SC Bern auf Rang 1, wird in den nächsten Wochen um den Meistertitel kämpfen. Möchten Sie mit ihm tauschen?

Flurin Randegger: Nein. Ich habe in Langnau eine coole Rolle erhalten. Ich darf viel spielen, kann viel lernen. Und ich hatte vier gute Jahre in Bern, wurde zweimal Meister. Da verkrafte ich es, dass wir diese Saison wohl nicht um den Titel kämpfen werden.

Gian-Andrea Randegger, Sie kämpfen zwar um den Titel, erhalten aber wenig Eiszeit. Möchten Sie mit Flurin tauschen?

Gian-Andrea Randegger: Nein, nein. Eigentlich bin ich zufrieden mit meiner Situation, meine erste Saison als Stürmer läuft ganz gut. Ich bin lieber Erster, als dass ich unter dem Strich stehe.

Das Derby ist für Langnau wichtiger als für Bern – einverstanden?

Flurin: Definitiv. Noch besteht ein Funken Playoff-Hoffnung. Wir wollen zudem punkten, um uns gegen hinten abzusichern.

Gian-Andrea: Es ist gefährlich, so zu denken. Auch für uns ist der Match wichtig, wir wollen die Qualifikation unter den ersten zwei beenden. Die Playoffs beginnen bald, wir dürfen nun nicht «umelauere». Es wäre schwierig, den Schalter umzulegen.

Flurin, Sie haben für Bern und für Langnau gespielt: Weshalb tut sich der SCB in der Ilfishalle oft derart schwer?

Flurin: Bei der Anreise im Auto habe ich an diesem Thema herumstudiert. Ich dachte mir, dass diese Frage kommen würde. (lacht) Als ich beim SCB spielte, war es mühsam, in Langnau anzutreten. Und in dieser Saison haben wir wieder zweimal klar gewonnen. Kommt Bern, freut sich jeder. Da herrscht eine spezielle Stimmung. Aber warum gegen den SCB oft ein Exploit gelingt, das weiss ich nicht genau.

«Ich will gewinnen, da kann ich auf dem Eis nicht auf den Bruder achten.»Gian-Andrea Randegger

Gian-Andrea: Bei den zwei letzten Niederlagen war die mentale Komponente entscheidend. Die Tigers zeigen aber fast immer ihr bestes Hockey, wenn sie zu Hause gegen uns spielen. Wir verschlafen oft den Start. Dann geht Langnau ab wie die Feuerwehr.

Sie haben oft im gleichen Team gespielt, nun sind Sie Gegner. Behält man den Bruder auf dem Eis besonders im Auge?

Flurin: Diese Saison werde ich so oft eingesetzt, da bleibt keine Zeit zum Umherschauen. (lacht) Ich spiele nicht gerne gegen ihn. Vor allem mag ich es nicht, wenn wir gleichzeitig auf dem Eis stehen.

Hand aufs Herz, würden Sie den Bruder in die Bande checken?

Gian-Andrea: Ja.

Flurin: Ich teile generell nicht viele Checks aus. (beide lachen) Darum braucht er sich nicht gross zu fürchten. Ich würde ihn sicher nicht voll umhauen.

Gian-Andrea: Man muss voll spielen. Nimmt man sich zurück, ist der andere im Vorteil. Sein erstes NLA-Goal schoss Flurin ausgerechnet, als ich beim Gegner auf dem Eis stand. Ich will gewinnen, da kann ich auf dem Eis nicht noch auf den Bruder achten. Oft realisiere ich erst nach einer Szene, dass er hinter mir stocherte oder mir am Nacken klebte.

Stichwort «umhauen»: Gian-Andrea sagte einst vor einem Direktduell in der «Basler Zeitung»: «Den Bruder möchte ich schon einmal umhauen» ...

Gian-Andrea: ... habe ich das gesagt? Das war Spass. Aber wenn der Bruder auf dich zukommt und dribbelt, musst du intervenieren. Sonst siehst du alt aus.

Gian-Andrea Randegger (rechts) kämpft mit dem SCB um den Qualifikationssieg, sein Bruder Flurin mit den SCL Tigers um den letzten Playoffplatz. Bild: Andreas Blatter

In der NLA gibt es einige Brüderpaare. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Gian-Andrea: Ich denke schon, dass man voneinander profitiert.

Flurin: Ich liess mich von Gian mitziehen, als ich klein war.

Gian-Andrea: Er kam immer mit, konnte sich mit den Älteren messen und nach oben orientieren. Doch auch ich habe profitiert: Weil Flurin ungemein talentiert war, musste ich extrem hart an mir arbeiten, damit er mich nicht sofort überholte.

In Bern haben Sie beide zum Teil um einen Platz im Team gekämpft. War der Bruder dannzumal ein echter Konkurrent?

Flurin: Nein, so nahm ich ihn nie wahr. War ich überzählig, dann am liebsten deshalb, weil stattdessen Gian spielen durfte.

Gian-Andrea: Wir mögen einander alles gönnen. Wir könnten locker zwei Wochen in die Ferien gehen und würden uns auch danach nicht auf die Nerven gehen.

Hat sich an Ihrem Verhältnis etwas geändert, seit Sie nicht mehr im selben Team spielen?

Flurin: Nein. Aber Gian hat jetzt eine Freundin, deshalb nimmt er sich weniger Zeit für mich. (lacht)

Sie sind in Basel aufgewachsen, haben in Davos das Sportgymnasium besucht, zusammen in Genf und beim SCB gespielt. Sind Sie in Bern heimisch geworden?

Gian-Andrea: Bern ist eine tolle Stadt, der SCB ein toller Klub. Die Leute hier sind sehr offen, man findet rasch Anschluss.

Flurin: Hier fühle ich mich daheim. Ich wollte in Langnau einen Schritt vorwärtsmachen. Aber im Vordergrund stand, in der Region zu bleiben. Ich wohne nach wie vor in Ostermundigen. Es war der perfekte Transfer.

«Gian muss immer extrem hart für seinen Platz in der Mannschaft kämpfen, das kann ich nicht verstehen.»Flurin Randegger

Gian-Andrea war letzten Sommer beim SCB zuerst nicht mehr erwünscht, musste sich im Herbst über gute Trainingsleistungen aufdrängen. Nun ist sein Vertrag verlängert worden, was ihm viele nicht zugetraut hatten. Wird er unterschätzt?

Flurin: Ganz sicher! Gian muss immer extrem hart für seinen Platz in der Mannschaft kämpfen, das kann ich nicht verstehen. Einer Mannschaft bringt er enorm viel. Warum so viel Schikane nötig war im Sommer, das kann ich nicht nachvollziehen. Viele seiner Mitspieler haben sich gewundert, weshalb man ihn überhaupt infrage stellte.

Gian-Andrea Randegger, wie war die Situation für Sie?

Gian-Andrea: Unangenehm. Aber ich hatte bereits in der Vergangenheit einige Tryout-Situationen erlebt und stets das Beste aus mir herausgeholt. Ich gehe solche Herausforderungen nach dem Prinzip «Jetzt erst recht» an – sie machen mich mental stärker.

Flurin, was bringt Ihr Bruder denn konkret einem Team?

Flurin: Gian spielt extrem mannschaftsdienlich. Er macht alles, was man ihm sagt. Mit Herzblut, ohne zu motzen. Wer Titel gewinnen will, braucht solche Leute.

Und was zeichnet Flurin aus?

Gian-Andrea: Er kann das Spiel lesen und aufbauen, sein erster Pass ist gut. Auch defensiv ist er stark – bei ihm gibt es nicht nur den offensiven Wahnsinn. Flurin hat eine gute Balance.

Sie haben beide in Ihrer Karriere sowohl im Sturm als auch in der Verteidigung gespielt. Ist diese Vielseitigkeit auf höchster Stufe ein Vor- oder ein Nachteil?

Gian-Andrea: Es hängt davon ab, wie oft du eingesetzt wirst. Ich finde aber, es ist besser, wenn du fix auf einer Position zum Einsatz kommst: entweder Stürmer oder Verteidiger. Sonst bist du weder Fisch noch Vogel.

Flurin: Vielseitige Spieler werden enorm geschätzt. Sie sind wichtig, gerade wenn es Verletzte gibt. Ich konnte mich mit dieser Rolle aber nicht abfinden. In Bern hat mir Trainer Antti Törmänen gesagt, er sehe mich als Verteidiger. Seither setze ich auf diese Position.

Viele Leute sprechen im Zusammenhang mit Bern und Langnau von zwei Welten. Zurecht?

Flurin: Vieles ist anders, und trotzdem ist vieles gleich. Es gibt dieselben positiven Dinge, dieselben Probleme, dieselben Herausforderungen – einfach alles in einer anderen Dimension. Der grösste Unterschied ist: Bern hat finanziell mehr Möglichkeiten und ein stärkeres Kader.

«Die Playoffs wären für uns ein Riesenbonus.»Flurin Randegger

Und wie steht es um die Ambitionen im Umfeld?

Flurin: Die gibt es auch in Langnau. Nach den vielen Niederlagen zu Beginn der Saison spürte ich die Unzufriedenheit der Leute. Eine hohe Erwartungshaltung von aussen ist wichtig. Sie treibt dich als Spieler an.

Theoretisch ist es möglich, dass sich Bern und Langnau im Viertelfinal duellieren.

Gian-Andrea: Das wäre eine Supersache für die ganze Region. Eine unglaubliche Stimmung, gutes Hockey ...

Flurin: Nach unserem schlechten Saisonstart dachte ich: Vielleicht waren die Playoffs doch ein zu hohes Ziel. Dann kam Trainer Heinz Ehlers, wir waren bald wieder bei den Leuten. Nun wären die Playoffs für uns ein Riesenbonus.

Bern wird mit Zürich als Favorit in die Playoffs steigen. Letzte Saison war die Ausgangslage eine komplett andere.

Gian-Andrea: Absolut. Aber vom letzten Frühling her wissen wir, zu was ein Achter nach der Qualifikation fähig sein kann. Erster zu werden, das wäre ein schöne Sache. Aber in den Playoffs zählt der Rang nicht mehr, sondern nur, wer bereit ist, wenn es zählt.

Wer gewinnt das Derby?

Flurin: Ich tippe nicht. Das bringt Pech.

Gian-Andrea: Soll ich in diesem Fall auch keinen Tipp abgeben?

Flurin: Du musst einen abgeben, dann kriegt ihr das Pech.

Gian-Andrea: Auch so werden wir gewinnen – 3:2.

(Bernerzeitung.ch/Newsnet)