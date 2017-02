Das Ende einer Ära – Martin Plüss verlässt den SC Bern

Es ist der 2. Februar, Viertel vor neun. Martin Plüss fährt mit dem Fahrrad vor der Postfinance-Arena vor. Anschliessend schlängelt er sich beim Interview durch all jene Fragen, die er nicht beantworten darf, nicht beantworten will. Das Thema: die Vertragsverhandlungen zwischen ihm und dem SC Bern. Plüss hält sich an die Abmachung, zieht Mal für Mal den Joker.

Und trotzdem wird im Verlauf des Gesprächs klar, dass das eigentlich Undenkbare eben doch denkbar, eine Trennung im Frühling nicht mehr ausgeschlossen ist. Zwar möchte Plüss ein weiteres Jahr in Bern bleiben, und der SCB möchte seinen Captain eine weitere Saison beschäftigen. Doch Plüss sagt: «Wenn etwas Grundlegendes für mich nicht stimmt, dann bleibe ich hartnäckig.»

Es folgen weitere Gespräche, der Entscheid wird vertagt. Während der Nationalmannschaftspause weilt Sportchef Alex Chatelain in Schweden. Er lässt aus dem hohen Norden verlauten: «Ich hoffe immer noch, dass wir uns einig werden. Aber mittlerweile schliesse ich gar nichts mehr aus.» Was er nicht sagt: Die Parteien haben sich längst entfernt, eine Einigung ist in weiter Ferne.

Keiner wird Stellung beziehen

Am 16. Februar ist die Stimmung in den Katakomben der Postfinance-Arena angespannt. Sportchef Chatelain verfolgt das Training; er will sich zur «Causa Plüss» nicht äussern. Der Captain läuft nach der Einheit schnurstracks in Richtung Garderobe; er muss zur Dopingkontrolle. Danach sagt Plüss, dass er nichts sagen darf. Um 16.30 Uhr ist es offiziell: Martin Plüss verlässt den SC Bern per Ende Saison.

Klub und Spieler sind sich der Tragweite des Beschlusses bewusst. Der SCB wird seinen Prinzipien untreu, indem er für einmal einen Abgang kommuniziert. In der Mitteilung wird explizit darauf verwiesen, dass keiner der Beteiligten Stellung beziehen wird. Die Liaison, die seit 2008 von Erfolg geprägt ist, soll möglichst in Minne enden. Ob dieser Entscheid nach wochenlangen Verhandlungen ein sinnvoller ist respektive zur Ruhe beitragen wird, sei dahingestellt.

Zu gut für die vorgesehene Rolle

In den letzten Jahren gab es immer wieder Versuche, den Wirkungskreis des Captains einzudämmen. Im Wissen, dass Plüss zwar ewig jung scheint, aber eben doch nicht ewig spielen wird, sollte er Schritt für Schritt entlastet werden. Das Gedankenspiel, einen anderen Akteur als Captain zu installieren, liess der neue Trainer Kari Jalonen gleich nach der Ankunft zur Makulatur verkommen, indem er Plüss im Amt bestätigte.

Und der Spieler weigerte und weigert sich, wie ein Bald-Eishockeyrentner zu spielen. Er ist noch immer dominant, somit im Prinzip zu gut für die Rolle, welche den Verantwortlichen vorschwebte: weniger Eiszeit, weniger Einfluss, mehr Entwicklungshilfe für die Jungen. Die Idee passte Plüss nicht, weil sie nicht mit seinen Leistungen korrespondiert. «Gibt es im Sport einen wichtigeren Gradmesser als die Leistung?», fragte er vor zwei Wochen im Interview.

Nun erledigt sich der Ablösungsprozess von selbst: Der Musterprofi wird in seinen letzten SCB-Playoffs nochmals jene zentrale Rolle einnehmen, die ihm vorschwebt – und die ihm entsprechend seiner Leistungen zusteht. Allein: Diese letzten SCB-Playoffs kommen für Plüss ein, zwei Saisons zu früh.

Wohltuender Kontrast

Letztlich hinterlässt die Trennung vor allem Verlierer: Der SCB verliert eine grosse Spielerpersönlichkeit und einen der stärksten Zwei-Weg-Center Europas. Zumindest im Hinblick auf die nächste Spielzeit wird die Mittelachse der Berner durch den Abgang des Bullyspezialisten wesentlich geschwächt. Plüss seinerseits wird sich entscheiden müssen, ob er mit 40 Jahren nochmals einen Neuanfang bei einem anderen Klub wagen oder die Karriere beenden will. Zudem hätte ihm eine weitere Saison in Bern den Legendenstatus gesichert – Trikot und Nummer 28 unter dem Hallendach inklusive.

Der dreifache Familienvater hat in 430 Partien für den SCB 326 Punkte erzielt, in sieben seiner neun Saisons das «C» auf der Brust getragen. Mit seiner unaufgeregten Art bildet er im notorisch nervösen Umfeld des Klubs einen Kontrast. Und: Plüss ist einer der ganz wenigen Spieler, die in Bern öffentlich auch mal gewisse Entscheide der Klubführung um CEO Marc Lüthi kritisieren.

Trotz der komplizierten Verhandlungen glaubten bis zuletzt die meisten Leute im und um den Klub an eine Einigung. Irgendwann würde Plüss nachgeben und den Vertrag unterschreiben. Aber wie hat er doch gesagt: «Wenn etwas Grundlegendes für mich nicht stimmt, dann bleibe ich hartnäckig.» Bis zum bitteren Ende. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)