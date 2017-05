Der Bademeister beim Weltmeister

Er trägt ein T-Shirt vom Team ­Canada, kurze Hosen, weisse ­Socken, Badelatschen. Plötzlich klopft ihm jemand auf die Schulter und sagt: «Hey Huppy! How are you, Buddy?» Wie geht es dir, mein Freund? Der Jemand ist Mike Babcock, einer der ruhmreichsten Trainer in Nordamerika. Er hat Detroit 2008 zum Stanley-Cup-Triumph, Kanada 2004 zum WM-Titel, 2010 und 2014 zu Olympiagold sowie 2016 zum Sieg am Worldcup geführt. «Huppy» ist Andy Hüppi. Masseur, Materialwart und Mann für alles der kanadischen Nationalmannschaft. «Huppy» ist Schweizer.

Seit 2002 zählt der 48 Jahre ­alte St. Galler zum Betreuerteam der Kanadier. Er kennt die weltbesten Spieler, die weltbesten Spieler kennen ihn. Pittsburghs Sidney Crosby schickt ihm ab und an eine Nachricht, erkundigt sich nach dem Befinden. Wer von Babcock einen Schulterklopfer und von Crosby ein SMS erhält, dem dürfte es an nichts fehlen? Doch weit gefehlt. Seit zwei Jahren ist Hüppi auf Jobsuche, ohne festes Einkommen. Es ist eine spezielle Geschichte – die auch mit Starstürmer Crosby zu tun hat.

Der prominente Vermittler

Von 1993 bis 2009 ist Hüppi als Masseur und Materialmitverantwortlicher bei Rapperswil-Jona tätig. 2002 besucht er als Fan den Spengler-Cup, verfolgt spontan ein Training der Kanadier. Weil ihnen ein Masseur fehlt, springt Hüppi kurzerhand ein. Die einmalige Sache wird zur Regelmässigkeit. 2003 gehört er erstmals an einer Weltmeisterschaft zum Staff der Kanadier.

Seither ist Hüppi immer dabei, wenn die erfolgreichste Nation um einen Titel kämpft – und diesen oft auch gewinnt. Die Sammlung des Schweizers umfasst mittlerweile sieben Siegerringe mit dem Ahornblatt: Er ist bei fünf WM-Erfolgen dabei, zudem Teil der siegreichen Olympiaequipe 2014. Zuletzt darf er für den Erfolg am Worldcup in Toronto die Auszeichnung entgegennehmen.

In der Schweiz wechselt Hüppi 2009 den Arbeitgeber, geht für sechs Saisons nach Lugano. Der Vertrag wird 2015 aufgelöst; dem Masseur liegt ein Zweijahresvertrag der Pittsburgh Penguins vor. Niemand Geringeres als Crosby hat den Deal eingefädelt. Hüppi scheint den Höhepunkt seines erstaunlichen Werdegangs erreicht zu haben. Die Anstellung wird fixiert, doch der Schweizer erhält im Bundesstaat Pennsylvania keine Arbeitsbewilligung. Die Behörden akzeptieren seine Diplome nicht. Selbst Pittsburghs Starstürmer interveniert – erfolglos.

RAV statt NHL

Seither ist Hüppi ohne feste Anstellung. Die Realität lautet RAV statt NHL. Im Herbst werden die Ausgleichszahlungen wegfallen. «Es ist eine schwierige Situation», sagt Hüppi. Mit Teilzeitpensen als Bademeister und Masseur versucht er über die Runden zu kommen. An der WM sind Reise- und Hotelkosten gedeckt, dazu erhält er vom kanadischen Verband 115 Dollar pro Tag. «Ich gebe dem RAV jeden Franken an.»

Des Geldes wegen ist er sowieso nicht in Paris. Vielmehr wegen der gemeinsamen Stunden mit den Kanadiern, wegen der Sportart, die er so mag, die ihn aus seinem Alltag entfliehen lässt. Die vermeintlichen Stars seien «alles einfache Leute», versichert Hüppi. Und letztlich geht es für ihn an der WM neben dem Wadenkneten auch darum, Kontakte zu knüpfen.

Noch immer liebäugelt er mit einer Anstellung in Übersee. Es gab und gibt lose Anfragen, etwa aus New York und Calgary. Aus dem gescheiterten Wechsel zu den Penguins hat er die Lehren gezogen, sich besser informiert, seine Papiere übersetzen lassen, einen Rechtsanwalt beigezogen. «Pittsburgh war erst der Anfang, nicht das Ende», sagt Hüppi.

Eine Klasse für sich: Die Kanadier (im Vordergrund Brayden Schenn und Wayne Simmonds) erzielen und bejubeln in Paris Tor um Tor. Bild: Keystone

Pizza für die Kanadier

Morgen steht für den Masseur in Paris der spezielle Vergleich zwischen Kanada und der Schweiz an. «Ich sage immer: Wer mehr Tore schiesst, der wird gewinnen.» Natürlich schlägt Hüppis Herz für seine Auswahl, selbst wenn er mit einigen Schweizer Nationalspielern befreundet ist – etwa mit Thomas Rüfenacht. Prompt läuft der Stürmer des SC Bern neben der Trainingshalle vorbei und ruft dem Masseur «Geile Siech!» zu. Hüppi hat in den letzten Monaten auch mit Schweizer Klubs verhandelt, unter anderem beim SCB angefragt. «Bern hat bereits zwei Physiotherapeuten, offenbar klappt das ganz gut, wie die Resultate zeigen.»

Und so wird Andy Hüppi, den die Kanadier «Huppy» oder «Hupster» nennen, nach der WM ab dem 24. Mai in Gommiswald im Linthgebiet wieder als Bademeister aushelfen. Vorerst aber hofft er auf seinen achten Siegerring. «Meine Aufgabe ist es, dass sich die Jungs vollumfänglich aufs Hockeyspielen konzentrieren können.»

Und so macht Hüppi im Prinzip alles ausser Schlittschuhe schleifen: Er massiert, bereitet die Garderobe vor, reinigt, beschafft Getränke – und, diese Anekdote aus dem Starensemble sei verraten, er organisiert Pizza. Traditionshalber gibt es für die Kanadier an jedem internationalen Turnier nach jedem Match . . . Pizza! «Ausser am Spengler-Cup. Dort ist das fast nicht möglich.» Und wenn das Team Canada am Tag danach spielfrei habe, gebe es «natürlich ein Bierchen dazu». (Berner Zeitung)