Der SC Bern hält den Vorsprung

Es gibt verschiedene Wege, der vermeintlichen Bedeutungslosigkeit zu begegnen. Davos-Trainer Arno Del Curto zum Beispiel schonte gestern gegen Ambri seinen besten Spieler: Perttu Lindgren.

Im Hinblick auf die Playoffs soll um jeden Preis vermieden werden, dass sich der Finne gegen Ende der Qualifikation verletzt. Auch ohne den offiziell wertvollsten Spieler der vergangenen NLA-Saison gaben sich die Davoser gegen das inferiore Ambri keine Blösse.

Ob es Berns Trainer Kari Jalonen seinem Antipoden aus dem Bündnerland gleichtat? Jedenfalls war Tristan Scherwey bei den Verletzten aufgelistet. Prompt munkelte in der Postfinance-Arena manch einer, der Aggressivleader werde wohl für die anstehenden Aufgaben geschont.

Dem war nicht so. Scherwey fehlte, weil er im Aufwärmtraining mit einem Mitspieler zusammengeprallt war. Und überhaupt: Kehrauspartien gibt es für Jalonen keine – womöglich kennt der Finne nicht einmal den Begriff. Seit Saisonbeginn setzt der Trainer des SC Bern wann immer möglich auf die seiner Ansicht nach besten Kräfte.

Und so tut er dies auch jetzt, in der Schlussphase der Regular Season. Schliesslich soll seine Equipe die wichtigste Phase der Meisterschaft mit möglichst viel Selbstvertrauen in Angriff nehmen. Dies dürfte – so viel lässt sich bereits festhalten – der Fall sein. Seit der Nationalmannschaftspause hat Bern viermal in Folge gewonnen. Gestern siegte der SCB gegen Zug 4:1.

Wenn die Vergangenheit hilft

Der EVZ ist für den SCB im Prinzip immer ein Gradmesser. In diesem Jahrzehnt bereitet den Bernern nur der HCD mehr Mühe als Zug. Del Curtos Team weist in dieser Zeitspanne als einziges eine positive Bilanz gegen den SCB auf (19:16). Die Bilanz gegen die Zentralschweizer steht nun bei 19:17 Siegen.

Doch genug Davos, genug der Statistik. Gegen die Zuger kam Bern nach zehn Spielminuten in Fahrt. Thomas Rüfenacht traf zum 1:0, Reto Suri hatte den Puck entscheidend abgelenkt. Rüfenachts Treffer markierte fürs Erste das Ende der SCB-Druckphase. Das Heimteam verfiel in Passivität und erhielt prompt die Quittung: Jarkko Immonen und Raphael Diaz setzten den Berner Block mit zwei Pässen schachmatt, Carl Klingberg vollendete.

Simon Moser sorgte früh im Mittelabschnitt für das 2:1. Als der Puck nach einem Abpraller aus der Luft aufs Eis flog, erwies sich der Flügel gedanklich vifer und technisch versierter als Zugs Verteidiger Simon Lüthi. Der Treffer war für Moser quasi eine Frage der Ehre, schliesslich stammt er aus einer Hornusser-Familie und hatte den Umgang mit dem fliegenden Nouss erlernt, ehe er überhaupt die ersten Versuche im Eishockey wagte.

Wieder europäisch vertreten

Ansonsten geschah im zweiten Drittel auf dem Eis kaum Erwähnenswertes, dafür wurde die Ausstattung auf der Medientribüne einem Belastungstest unterzogen. Ein gewisser Saul Miller schlug bei jeder verpassten EVZ-Chance die Hände aufs Pult. Er tat dies immerhin mit einem Lächeln auf den Lippen.

Im vergangenen Februar war Miller noch mit ganzem Herzen beim SCB, stand damals dem Team von Lars Leuenberger beim Kampf um die Playoffs zur Seite. Nun steht der Mentaltrainer bei Zug in Lohn und Brot. Nach nunmehr fünf Niederlagen in sechs Partien wird ihm die Arbeit in der Zentralschweiz nicht ausgehen.

Bern hat sich derweil mindestens Rang zwei und somit vorzeitig einen Platz in der Champions-Hockey-League-Kampagne 2017/2018 gesichert. Für den Qualifikationssieg bedarf es aus den verbleibenden zwei Partien noch maximal vier Punkten. Übrigens: Die Tabelle ist erstmals in dieser Saison einheitlich – notabene nach 48 Runden. (Berner Zeitung)