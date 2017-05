Der Sturmlauf der Bambini-Gefährten Josi und Weber

In den Playoffs der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL zeigen die Profis nur selten wahre Gefühle. Es geht einfach um zu viel. Also Pokerface auf, damit dem Gegner auch ja nicht der kleinste moralische Vorteil gegönnt wird. Schmerzen? «Nein.» Enttäuscht nach einer knappen Niederlage? «Wir sind gedanklich schon beim nächsten Spiel.» So oder so ähnlich hört es sich in den Kabinen nach den Partien an.

Roman Josi bildete am Donnerstag eine Ausnahme. Der Verteidiger der Nashville Predators hatte scheinbar keine Lust auf ein Schauspiel. Ihm war die 2:3-Niederlage nach Verlängerung im vierten Spiel der Western Conference-Finalserie gegen die Anaheim Ducks sauer aufgestossen.

Und so versuchte Josi gar nicht erst, seine Enttäuschung zu verbergen. Das dunkelblaue Predators-Cap tief ins Gesicht gezogen, der Blick traurig, die Stimme leise – so stand der Berner in der Kabine und resümierte. Er sprach von einem «schlechten Start», hob aber «die gute Moral» hervor.

Der Marathonmann

Nashville hatte 0:2 hinten gelegen, bei beiden Gegentreffern war Josi auf dem Eis gestanden. Beim 0:1 des Schweden Rickard Rakell (9. Minute) kam er mit der Schlägerspitze nicht mehr ganz an den wuchtigen Schlagschuss heran.

Und in der 31. Minute liess Josi dann Nick Ritchie mit dem Puck in die Predators-Zone skaten, hielt etwas zu grossen Abstand, sodass der Ducks-Angreifer aus rund acht Metern mit einem ansatzlosen Handgelenkschuss zum 0:2 traf. «Da hätte ich auf jeden Fall aggressiver spielen müssen», meinte Josi.

Landsmann und Kumpel Yannick Weber tat sich leichter mit der Analyse. Er redete ziemlich unbekümmert, mit Pokerface. Und was sagte er zu seinem Pflaster auf seiner linken Schulter? Ach, das sei kein Problem, hielt der 28-Jährige fest und ging umgehend zum Spiel über. Am Anfang habe man sich schwergetan, im dritten Drittel dann aber sehr gut gespielt.

Nashville habe sich zurückgekämpft, mit zwei späten Toren die Verlängerung erzwungen und dort gute Gelegenheiten besessen, auch das elfte Playoff-Spiel in der Bridgestone Arena nacheinander zu gewinnen. Doch letztlich traf Anaheims Corey Perry in der 71. Minute, sorgte somit für den 2:2-Gesamtstand und beendete zugleich die imposante Serie von zehn Predators-Heimsiegen in Folge.

Nashville ist in diesen Playoffs noch nie in einer Serie in Rückstand geraten. Und die Predators haben auch noch nicht zweimal nacheinander verloren. Man sei «sehr konstant» gewesen, habe nach einer Niederlage immer eine Reaktion gezeigt, betont Josi. Und darauf hoffe er nun auch in Spiel 5 in Anaheim.

Er und Weber kennen sich seit Berner Kindertagen, sie spielten einst gemeinsam bei den Bambini des SC Bern. Nun tragen sie erstmals in der NHL das gleiche Vereinstrikot – allerdings in unterschiedlichen Rollen.

Josi bildet mit Ryan Ellis die erste Abwehrreihe. Er ist einer der Stars, der Marathonmann, der Unermüdliche. In Spiel 4 erhielt Josi wieder einmal am meisten Eiszeit aller Profis. Seine 32:28 Minuten waren persönlicher Höchstwert in diesen Playoffs.

Der andere Weber

Er ist wichtig für die Mannschaft, bei den Fans beliebt. Viele tragen Josi-Trikots- und -T-Shirts – in Gelb und Blau. In Nashville gibts auch jede Menge Weber-Jerseys zu sehen.

Roman Josi erzielt in Spiel 3 gegen die Anaheim Ducks den 2:1-Siegestreffer. Video: Youtube.com/Sportsnet

Allerdings jene mit der Rückennummer 6. Somit ist nicht der Schweizer gemeint, welcher die 7 trägt, sondern Shea Weber. Der langjährige Captain und Publikumsliebling war letzten Sommer überraschend im Tausch mit P. K. Subban an die Montreal Canadiens abgegeben worden.

Yannick Weber spielt im dritten Verteidigungspaar. Nashville ist seine dritte NHL-Station und die erste, an der er einen Stammplatz hat. Seit 2009 absolvierte Weber zwölf Playoff-Spiele für die Montreal Canadiens und Vancouver Canucks. In Nashville war er in diesem Jahr bei allen 14 Begegnungen dabei.

Seine Einsatzzeiten lagen zwischen 8:49 und 13:30 Minuten. Es sei schön, die Playoffs mit einem Landsmann zu erleben, sagt Josi. Neben ihm und Weber gibt es in Nashville auch noch Kevin Fiala; der St. Galler fällt jedoch wegen eines Oberschenkelbruchs aus.

Josi und Weber spielen nicht nur zusammen, sondern verbringen auch seit Jahren Ferien und Saisonvorbereitung gemeinsam. In diesem Sommer könnte es einen weiteren Berührungspunkt der beiden Berner geben – den Gewinn des Stanley Cups.

(Berner Zeitung)