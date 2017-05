Die SCB-Meisterfeier aus Sicht des Pokals

Blitzlichtgewitter von Pressefotografen, ein tanzender und Trikot schwingender Kari Jalonen und ein von massenhaft Bier übergossener Martin Plüss: Die Bilder, die in einem neuen Video zur SCB-Meisterfeier zu sehen sind, scheinen auf den ersten Blick nur bereits bekannte Sujets zu zeigen. Dem ist aber nicht so. Denn das Video liefert die Szenen aus einer ganz bestimmten Persepektive, nämlich aus deren des Meisterpokals (siehe Video oben).

Das Resultat sind einmalige Einblicke in die Welt und die Rituale einer frischgebackenen Meistermannschaft – von der feuchtfröhlichen Party in der Garderobe nach Spielschluss über die nächtliche Feier in der Postfinace Arena bis zum Siegeszug durch die Bundeshauptstadt vier Tage später. Für die Realisation wurden zwei Action-Kameras am Objekt der Begierde angebracht, die den Pokal auf seiner Reise begleiteten.

Im Pokal, den David Jobin bei der Meisterfeier auf dem Bundesplatz hochhebt, sind die beiden Kameras gut zu erkennen. Bild: Keystone

Eine Meisterfeier ist alles andere als eine ruhige Sache, das zeigen die ungestümen Bilder des knapp 3-minütigen Zusammenschnittes der Pokalkamera eindrücklich. Gegen die wilde «Kameraführung» dieses Meisterfilmes wirkt «The Blair Witch Project» wie ein statischer Sergio-Leone-Epos. Das ungewöhnliche Video der SCB-Meisterfeier wurde im Auftrag des SC Bern von der Berner Kreativagentur Republica realisiert. (mib)