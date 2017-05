«Die Schweden sind die ­ultimative Herausforderung»

Der gefragte Mann will eigentlich gar nicht sprechen. Dabei ist Tommy Albelin der Konnex zwischen den Viertelfinalisten Schweiz und Schweden. Der 52 Jahre alte Ex-Profi lebt zwar seit dreissig Jahren in Nordamerika, aber er ist Schwede, hat vor seinem Wechsel in die NHL während acht Jahren in der Heimat gespielt, für Schweden an den Olympischen Spielen teilgenommen – 1998 als Spieler, 2010 als Assistenztrainer.

Seit dieser Saison steht Albelin dem Schweizer Nationalcoach Patrick Fischer zur Seite. Die Rolle im Hintergrund behagt ihm. Sie passt zu ihm, dem zweifachen Stanley-Cup-Sieger mit New Jersey, der als Spieler die unauffällige Defensivarbeit dem öffentlichkeitswirksamen Spektakel vorzog. «Defense first» lautet denn auch Albelins Philosophie.

Diese versucht er seit August mit Fischers Offensivgeist in Harmonie zu bringen. Die Melange ist vielversprechend, wie die WM-Auftritte des Teams zeigen. Und schliesslich spricht Albelin am Mittwoch nach dem Training entgegen der Ankündigung dann doch noch.

Wie viele SMS-Nachrichten ­haben Sie in den letzten ­Stunden erhalten?

Tommy Albelin: Der Viertelfinal ist sehr speziell für mich, keine Frage. Aber an grossen Turnieren versuche ich den Fokus auf das Wesentliche zu richten. Es treffen viele Nachrichten ein: einige mit «Viel Glück!», andere mit dem Gegenteil. (lacht) Ich schaue sie jeweils kurz an und lege das Handy dann aber beiseite.

Speziell ist der Vergleich auch für Ihr Umfeld. Wem drückt Ihre Familie die Daumen?

Es ist eine Win-win-Situation für sie. (lacht) Aber die nahen Verwandten fiebern mit der Schweiz mit, das kann ich garantieren.

Für die Schweden stehen 19 NHL-Profis im Einsatz. Werden sie die Schweiz unterschätzen?

Ich hoffe, sie werden uns unterschätzen. Aber ich denke, sie werden es nicht tun, stattdessen mit voller Überzeugung aufs Eis kommen und sehr stark sein. Immerhin habe ich den schwedischen Zeitungen die Meinung entnommen, wonach die Schweiz als Gegner für Schweden der einfachste Weg in den Halbfinal sei. Hoffentlich lesen das die schwedischen Spieler. (lacht)

Ein schwedischer Journalist hat aber auch geschrieben: «Unterschätze nie eine Mannschaft, die von Tommy Albelin gecoacht wird.»

(lacht) Das Schweizer Team wird von Patrick Fischer gecoacht.

Erzählen Sie etwas über die schwedische Mannschaft.

Die Schweden sind die ultimative Herausforderung für uns. Sie sind stabil, robust. Die Abwehr ist beeindruckend besetzt: Hedman, Stralman, Ekman-Larsson, um nur einige zu nennen. Sie haben gute Defensivverteidiger, gute Offensivverteidiger. Unsere Stürmer werden einen Weg finden müssen, gegen diese Abwehr zu bestehen. Dazu kommen im Angriff Leute wie Bäckström, Landeskog und Nylander, die wissen, wo das Tor steht. Und im Tor steht einer der besten Goalies in der Geschichte unseres Sports.

Wer ist der Schlüsselspieler?

«Hank» ist der Schlüssel (Torhüter Henrik Lundqvist; die Red.). Ich kenne ihn gut, sehe ihn oft mit New York im Einsatz. Er war 2010 in Vancouver dabei, als ich zum Staff gehörte. Es ist extrem schwierig, ihn zu bezwingen.

Wie lässt er sich bezwingen?

Mit Schüssen aufs Tor.

So einfach?

Da gibt es keine Geheimnisse. Den Puck aufs Tor bringen, für Verkehr sorgen, das ist gegen ­jeden Goalie das Rezept.

Wo liegen die Vorteile der Schweiz?

Wir haben viele schnelle Stürmer, sind läuferisch gut. Dies gilt es zu nutzen. Wir müssen geduldig sein, defensiv gut stehen. Und was eine grosse Stärke ist: Unsere Spieler glauben an sich.

Es scheint, als seien einige im Team selbst erstaunt, wie gut sie in Paris spielen.

Ich war auch einmal in dieser ­Situation, kam aus der schwedischen Liga an eine Weltmeisterschaft, wurde ins kalte Wasser geworfen. Es gibt Spieler, die können international ihr Niveau erhöhen, andere sinken ab. Wer in der NLA sehr gut ist, muss das nicht automatisch an einer WM sein. Es gibt auch den umgekehrten Fall – wie bei mir. International fand ich den Weg, noch besser zu sein als in der heimischen Liga.

Eine Überraschung ist das ­Abwehrduo Loeffel/Genazzi. Es steht bei einer Plus-7-Bilanz. Das hätte kaum jemand erwartet. Plus 4 vielleicht, aber plus 7?

Deshalb sind wir die Trainer, und Sie arbeiten als Journalisten. (lacht) Die beiden machen ihre Sache enorm gut, auch defensiv. Sie haben ihr Niveau erhöht.

Wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung des Teams?

Seit dem Deutschland-Cup im November haben wir uns Schritt für Schritt gesteigert. Es gibt noch viel zu tun, natürlich, aber der Weg stimmt. Ein Schlüssel ist das Selbstvertrauen. Wenn du ­gewinnst, traust du dir mehr zu, wirst sicherer, souveräner. Das ist entscheidend. Selbstvertrauen geht Hand in Hand mit Gewinnen. (Berner Zeitung)