Die Schweiz legt sich Steine in den Weg

Am Ende richten sich die Scheinwerfer auf die Torhüter: Cristobal Huet und Leonardo Genoni. Es ist aber nicht so, dass sich Lausanne und der SC Bern in der National League A gegenüberstehen. Vielmehr kommt es im dritten WM-Gruppenspiel zwischen Frankreich und der Schweiz zum Penaltyschiessen. Genoni wird einmal bezwungen, Huet bleibt ohne Gegentor. Und so muss der Berner Meistergoalie nach der Partie eine «bittere Niederlage» erklären.

Noch ist es für Rechenspiele in der Gruppe B zu früh, die Schweiz hat erst drei ihrer sieben Gruppenpartien absolviert. Aber bereits jetzt lässt sich festhalten, dass der Weg in den Viertelfinal einmal mehr steinig sein wird.

Gegen den Gastgeber Frankreich verpasste es die Auswahl von Patrick Fischer, sich eine ausgezeichnete Ausgangslage zu schaffen. Zweimal gab sie eine Führung preis, und so blieb nach der 3:4-Niederlage nach Penaltyschiessen nur ein Punkt übrig.

Geld und Geist

Wer in den Viertelfinal will, der muss den Anspruch haben, Nationen wie Slowenien, Norwegen und Frankreich zu bezwingen. Doch in den letzten Jahren scheiterten die Schweizer immer wieder an diesen sogenannten Pflichtaufgaben. Einige Exponenten sprachen vor dem Vergleich dem Nachbarn gar die Favoritenrolle zu, weil die Franzosen beim 5:1-Erfolg gegen Finnland vollends überzeugt hatten.

Frankreichs Verteidiger Kévin Hecquefeuille schüttelte darob nur den Kopf. «Vergleichen Sie die Meisterschaften in Frankreich und in der Schweiz. Das sind Welten. Der Schweiz steht wesentlich mehr Geld zur Verfügung. Alleine deshalb werden wir nie Favorit sein.»

Ein Vergleich der Saläre stützt die Aussage des früheren SCL-Tigers-Verteidigers: In der NLA beträgt der Durchschnittslohn geschätzte 200'000 Franken; in der halbprofessionellen «Ligue Magnus» beläuft sich die Zahl auf rund 10'000 Euro.

Nun steht an einer WM aber meistens der Geist über dem Geld. Die Franzosen jedenfalls begannen mit viel Leidenschaft – und profitierten von einem doppelten Fauxpas’ Romain Loeffels. In der dritten Minute brach dem Servette-Verteidiger im Powerplay bei einem Schussversuch der Stock. Daraus resultierte ein Konter. Und weil ein Unglück auch auf dem Eis selten allein kommt, lenkte der Verteidiger die Scheibe ins eigene Tor ab.

In der Folge provozierten die aufsässig agierenden Franzosen immer wieder Puckverluste. Und kamen die Schweizer doch einmal in Huets Nähe, fehlt es an Überzeugung.

Wie es geht, demonstrierte im zweiten Drittel Vincent Praplan. Der Klotener setzte sich an der Bande energisch durch und war nach einem Pass von Klubkollege Denis Hollenstein zur Stelle. Beim nächsten Einsatz kombinierte sich die Linie mit den Klotener Flügeln und Center Gaëtan Haas zum zweiten Treffer.

Nun mussten die Franzosen reagieren, sie taten dies in der Person Stéphane da Costas. Der Stürmer von ZSKA Moskau traf in Überzahl. Er reüssierte später auch als einziger im Penaltyschiessen, nachdem die Franzosen in der 56. Minute (Anthony Rech) erneut eine Schweizer Führung (Andres Ambühl) egalisiert hatten.

«Wir haben sehr früh und sehr spät ein Tor kassiert. So etwas darfst du dir auf diesem Niveau nicht leisten», sagte Genoni. «Aber wir müssen die Niederlage sofort abhaken und gegen Weissrussland mit viel Selbstvertrauen bereit sein.»

Am Mittwochnachmittag steht für Fischers Auswahl die vierte Partie innert fünf Tagen an. Die Weissrussen waren am Dienstag spielfrei. «Das darf keine Ausrede sein», sagte Genoni. «Ich bin überzeugt, dass wir über viel Qualität verfügen. Aber jetzt müssen wir bereit sein, denn jetzt zählt es.» (Berner Zeitung)