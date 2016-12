Effiziente Minsker überraschen den Champion

Vor dem ersten Bully hatte man sich auf ein Spektakel gefreut – das ist dann auch der Fall.

Im Zeitalter der Null-Toleranz gehen zunächst die Weissrussen bei 4 gegen 4 durch den Ukrainer Alexander Materuchin mit 1:o in Führung (3.). Die Strafenflut hält in Folge an. Bei Gleichstand profitiert der Titelverteidiger von einem Schnitzer eines Dinamo-Verteidigers und gleicht durch Berns Andrew Ebbett aus (6.).

Team Canada macht in der Folge mächtig Druck, und in doppelter Überzahl bringt SCB-Verteidiger Maxim Noreau mit einem Gewaltshammer den Titelverteidiger mit 2:1 in Front (13.). Und nur kurz darauf trifft Mason Raymond – erneut im Powerplay – zum 3:1 (14.). Danach verpassen Kings Männer mehrmals den vierten Treffer. Das rächt sich: Jewgeni Kowyrschin verkürzt auf 2:3 (17.). Mit diesem Skore geht es in die erste Pause. Kanada (13 Schüsse) hätte gegen Minsk (3 Schüsse) deutlicher führen müssen.

Beide Teams verpassen im Mitteldrittel gute Gelegenheiten. Das Tempo bleibt hoch, die Partie interessant. Dinamo wird stärker, und in Überzahl erzielt Minsks Jewgeni Lisovets das 3:3 (31.). Das Duell ist nun ausgeglichen, weitere Chancen bleiben auf beiden Seiten ungenutzt. So steht es nach 40 äusserst interessanten Minuten 3:3.

Das dritte Drittel beginnt mit einem Paukenschlag: Noreau schiesst nach 33 Sekunden elegant das 4:3 – sein zweites Goal an diesem Abend. Die Kanadier haben zum dritten Mal in Überzahl getroffen. Aber nach einem bösen Fehler des Champions kann der weissrussische Nationalstürmer Dimiti Korobow erneut ausgleichen (47.). Und das Spektakel geht weiter: Kowyrschin mit seinem zweiten Treffer bringt Dinamo wieder in Führung. Und nachdem Team Canada für einmal in Powerplay nicht erfolgreich abgeschlossen hat, kann mittels Abstauber Sergej Drozd das 6:4 erzielen. Erneut sieht die kanadische Defensive nicht gut aus. Mit dem Empty Netter von Nikita Komarow ist die Sache gelaufen (59.). 4:7 – mit diesem Skore hätte man nach 41 Minuten nicht gerechnet.

(fal)