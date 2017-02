Ein Witz und die Geschichte mit dem Bart

In Freiburg kursiert folgender Witz: Weshalb muss die BCF-Arena in naher Zukunft erneuert werden? Weil deren Dach das Gewicht der aufgehängten Trikots nicht mehr tragen kann.

Freiburger Witze sind im Bernbiet beliebt. Womöglich hält sich das Lachen im konkreten Fall auch deshalb in Grenzen, weil der SC Bern als einziger NLA-Klub noch spendabler ist, was das Aufhängen von Trikots anbelangt. Zehn Leibchen mit sogenannten «retired numbers» hängen unter dem Dach der Postfinance-Arena. In Freiburg sind es seit Samstag deren acht.

Das ist eine gar stolze Zahl für einen Klub, der keinen Meistertitel gewonnen hat – finden selbst einige Gottéron-Fans. Zudem stören sich die Anhänger daran, dass die Kriterien, welche für den Legendenstatus erfüllt sein müssen, nicht öffentlich sind.

«Halb konzentriert» zum Sieg

Am Samstag jedenfalls wurde Shawn Heins und Benjamin Plüss diese Ehre zuteil. Plüss’ Bruder Martin wollte sich die Zeremonie nicht entgehen lassen. Er passte seine Matchvorbereitung an und verfolgte die Ehrung 30 Minuten vor Spielbeginn von der Gästebank aus. Die Zuschauer konnten für einen Moment in Erinnerungen an erfolgreiche Zeiten schwelgen und der Realität entfliehen.

Wie unschön diese ist, zeigte sich anschliessend im Vergleich mit dem SC Bern. Obwohl der Quali­fikationssieger in seinem letzten Auftritt vor den Playoffs teilweise fahrig und nach dem Laissez-faire-Prinzip agierte, kam er ­ohne grosse Probleme zum 7:4-Erfolg. «So halb konzentriert», nannte Verteidiger Eric Blum den Auftritt der Berner. Und «halb konzentriert» reichte zum vollen Ertrag.

Die Freiburger offenbarten im Defensivspiel eklatante Schwächen, und im Angriff ist derzeit nur die Linie mit den Tschechen Roman Cervenka und Michal Birner sowie dem Topskorer ­Julien Sprunger konkurrenzfähig. Bereits nach zwei Minuten profitierte Gian-Andrea Randegger von einem Aussetzer Marc Abplanalps. Freiburg konnte nach dem Doppelschlag in der 27. Minute (vom 1:3 zum 3:3) kurz hoffen.

Doch Beat Gerber brachte den Favoriten sogleich wieder in Führung. Schliesslich setzte Plüss – jener, der noch mindestens bis zum Saisonende spielt – mit dem 7:4 den Schlusspunkt.

Eine haarige Sache

Somit hat der SCB vor den Playoffs sechs Siege aneinandergereiht. «Das ist wichtig fürs Selbstvertrauen», sagte Andrew Ebbett. Für ihn stand die Nationalmannschaftspause am Ursprung der Steigerung. «Im Januar lief es nicht wie gewünscht. Während der Pause konnte jeder Spieler für einige Tage vom Eishockey abschalten. Als wir zurückkehrten, spürte ich in der Garderobe sofort eine Aufbruchstimmung.»

Ebbett erzielte in Freiburg das fünfte Tor. Es war ein Treffer mit Ansage, hatte er doch zuvor zum Rasierer gegriffen. Der Kanadier pflegt einen Dreitagebart zu tragen. Doch wenn es mit dem Skoren nicht klappt wie gewünscht, muss der Bart weg – meistens reüssiert Ebbett danach. Die Geschichte hat sich mehrfach wiederholt.

«Eigentlich müsste ich vor jedem Spiel rasieren», sagte Ebbett und grinste. Die Krux an der Sache: In den Playoffs gelten Bärte als heilig. «Hoffentlich hat sich der Knoten beim Toreschiessen gelöst. Sonst muss ich dann mit den Mitspielern verhandeln, ob eine Ausnahme drinliegt.» (Berner Zeitung)