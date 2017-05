Ein grosser Sieg und ein grosser Verlierer

Das Schweizer Nationalteam sorgt an der WM in Paris für eine Sensation. Es bezwingt den zuvor verlustpunktlosen Titelverteidiger Kanada nach 0:2-Rückstand mit 3:2 nach Verlängerung.

Zum Matchwinner der Schweizer avancierte Fabrice Herzog. Der Stürmer der ZSC Lions schoss in der 64. Minute das entscheidende 3:2, nachdem er schon für das 1:2 (47.) verantwortlich gezeichnet hatte. Den Ausgleich zum 2:2 (50.) erzielte Vincent Praplan. Einen grossen Anteil am Sieg hatte Leonardo Genoni, der in der 7. Minute beim Stand von 0:2 Jonas Hiller ersetzte. Der Berner Goalie feierte seinen dritten Shutout an diesem Turnier. Hiller marschierte nach der Auswechslung wutentbrannt in die Kabine, kehrte aber später auf die Spielerbank zurück.

Mit diesem unerwarteten Sieg gelang den Schweizern ein grosser Schritt in Richtung Viertelfinals. Am Sonntagabend ist Finnland der Gegner.

Kanada - Schweiz 2:3 (2:0, 0:0, 0:2, 0:1) n.V. Paris. - 12'932 Zuschauer. - SR Odins/Salonen (LAT/FIN), Leermakers/Sormunen (NED/FIN). Tore: 5. O'Reilly (Marner, Parayko/Ausschluss Hollenstein) 1:0. 7. Marner (Lee, Konecny) 2:0. 47. Herzog (Praplan, Richard/Ausschluss Matheson) 2:1. 50. Praplan (Hollenstein) 2:2. 64. Herzog (Ambühl) 2:3. Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Kanada, 3mal 2 Minuten gegen die Schweiz. Kanada: Pickard; Parayko, Vlasic; Demers, De Haan; Lee, Matheson; Morrissey; Marner, Point, Konecny; Duchene, Couturier, Skinner; Simmonds, Giroux, Killorn; MacKinnon, Scheifele, O'Reilly; Schenn. Schweiz: Hiller (7. Genoni); Diaz, Furrer; Untersander, Kukan; Loeffel, Genazzi; Marti; Rüfenacht, Almond, Schäppi; Praplan, Haas, Hollenstein; Brunner, Ambühl, Suter; Herzog, Richard, Bodenmann; Suri. Bemerkungen: Kanada ohne Barrie (verletzt), Schweiz ohne Malgin, Schlumpf und Schlegel (alle überzählig). - Pfostenschüsse Simmonds (22./28.). - Schüsse: Kanada 45 (16-13-13-3); Schweiz 26 (6-7-12-1). - Powerplay-Ausbeute: Kanada 1/3; Schweiz 1/4. (SDA)