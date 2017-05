Ein starkes Signal – in zwei Richtungen

Mark Arcobello hatte sowohl den Spatz in der Hand als auch die Taube auf dem Dach. Er besass für die nächste Saison einen gültigen Kontrakt beim SCB und die Möglichkeit, bis zum 15. Juli auf ein gutes Angebot aus der National Hockey League zu warten. Insofern kam die Nachricht von der vorzeitigen Vertragsverlängerung überraschend.

Arcobello hat diesmal auf eine Ausstiegsklausel verzichtet. Auch deshalb ist das neue Agreement zwischen dem SCB und dem torgefährlichen Center ein starkes Signal – eines mit Strahlkraft in zwei Richtungen. Arcobellos Beispiel zeigt: Die NHL ist die weltbeste Liga, aber es gibt durchaus attraktive Alternativen. Denn oft zahlen hochtalentierte, aber kleine Spieler einen hohen Preis dafür, ihren Traum zu verwirklichen.

Wer sich nicht auf Anhieb unter den Top-6-Stürmern eines Teams etabliert, wird in defensiv orientierten Formationen mit wenig Eiszeit aufgerieben oder sogar in die AHL abgeschoben. Die Erfahrungen von Cory Conacher (ex SCB) und Chris DiDomenico (ex SCL Tigers) dürften Arcobello als Mahnmal gedient haben.

Arcobellos Bekenntnis zum SCB zeigt die Position des Meisters. Der Schweizer Meister gehört zu den besten Adressen im internationalen Eishockey. Die wirtschaftliche Stabilität, die grösste Fangemeinde Europas und der sportliche Erfolg bilden gemeinsam mit dem hohen Lebensstandard in der Schweiz ein Paket, für das es sich durchaus lohnt, die Taube fliegen zu lassen. (Berner Zeitung)